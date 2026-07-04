Álcool lidera estatística entre os dependentes químicos nos primeiros meses de 2026 em AL

4 de julho de 2026
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Rede Acolhe em Alagoas — Foto: Gabriela Silva/Ascom Seprev

A dependência química em álcool foi a principal causa dos 2.342 atendimentos realizados pela Rede Acolhe em Alagoas entre janeiro e maio deste ano. Os dados foram divulgados na quinta-feira (2) e se referem ao atendimento de pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

No mesmo período, o serviço fez 1.970 encaminhamentos para comunidades terapêuticasDo total de pessoas encaminhadas, 1.881 eram homens e 89 eram mulheres.

Segundo a coordenadora da Rede Acolhe, Julyanna Lima, o atendimento busca compreender a realidade de cada usuário para oferecer um cuidado individualizado.

“O trabalho com os dependentes químicos vai muito além do tratamento. Buscamos entender a realidade de cada usuário, envolver a família quando necessário e construir um plano de cuidado que ofereça possibilidades reais de recuperação”, afirmou.

Rede Acolhe

A Rede Acolhe é vinculada à Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev) e oferece atendimento gratuito a pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, além de orientação e acolhimento aos familiares.

O serviço funciona por demanda espontânea ou por encaminhamento da rede pública de saúde e de assistência social.

O atendimento pode ser feito presencialmente nos Centros de Acolhimento de Maceió e Arapiraca ou por agendamento de visita das equipes técnicas pelos telefones (82) 98802-8755, em Maceió, e (82) 98704-2793, em Arapiraca.

Fonte: G1/AL

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