Prefeitura de Penedo celebra formatura de 67 agentes de saúde e reforça compromisso com a qualificação da Atenção Primária

Prefeitura de Penedo celebra formatura de 67 agentes de saúde e reforça compromisso com a qualificação da Atenção Primária

A Prefeitura de Penedo celebrou, nesta quinta-feira (2), no Theatro Sete de Setembro, a formatura da 2ª turma do Curso Técnico Mais Saúde com Agente.

Ao todo, 67 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) concluíram a formação, fortalecendo ainda mais a qualidade dos serviços prestados à população penedense.

A capacitação foi realizada por meio da parceria entre a Prefeitura de Penedo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Além de apoiar a qualificação dos profissionais, a gestão Inovação e Crescimento também custeou os novos uniformes entregues aos formandos, reforçando o compromisso com a valorização das categorias.

Durante a cerimônia, autoridades municipais destacaram a importância da formação técnica para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e para a melhoria do atendimento prestado às famílias penedenses.

Representando o prefeito Ronaldo Lopes, o vice Valdinho Monteiro ressaltou que investir na qualificação dos profissionais é investir diretamente na qualidade da saúde pública.

“Hoje celebramos mais uma conquista para Penedo. Esses profissionais já desempenham um papel fundamental junto às nossas comunidades e, agora, estão ainda mais preparados para cuidar da população. A nossa gestão também garantiu os novos uniformes porque valorizar quem está na linha de frente da saúde é uma prioridade para nós”, declarou.

“Hoje é um dia de muita alegria e reconhecimento por receber, pela segunda vez, o convite para ser madrinha da turma, é uma honra imensa para mim. Essa formatura representa muito mais do que a conclusão de um curso, é um símbolo do trabalho de vocês. Os agentes conhecem de perto a realidade das famílias, promovem prevenção, orientação e acompanhamento. Essa formação representa mais conhecimento, mais segurança e mais qualidade no atendimento oferecido aos penedenses”, disse a secretária municipal de saúde Waninna Mendonça.

O Curso Técnico Mais Saúde com Agente representa um marco na valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, ampliando conhecimentos científicos, fortalecendo competências técnicas e contribuindo para uma Atenção Primária mais eficiente, humanizada e resolutiva.

Com a conclusão da formação dos 67 profissionais, a Prefeitura de Penedo reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores e com a oferta de uma saúde pública cada vez mais qualificada para toda a população.

Por Assessoria SMS