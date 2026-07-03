Óticas Diniz Penedo abre vaga para Consultor(a); confira os requisitos e como participar

3 de julho de 2026
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A Óticas Diniz Penedo está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de Consultor(a). A vaga é destinada a candidatos com ou sem experiência em vendas, desde que tenham boa comunicação, proatividade e interesse em crescer profissionalmente.

 

De acordo com a empresa, os principais requisitos são:

 

  • Com ou sem experiência em vendas;
  • Habilidade de comunicação;
  • Proatividade.

 

Além do salário fixo, a empresa oferece uma série de benefícios aos colaboradores, entre eles:

 

  • Salário fixo + comissão;
  • Descontos em produtos da loja;
  • Treinamento e oportunidades de crescimento;
  • Prêmios e recompensas por meio do programa de incentivo.

 

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail oticasdiniz.penedo@gmail.com.

 

Também é possível acompanhar novidades e outras informações pelo Instagram da loja: @oticasdiniz.penedo.

 

A rede Óticas Diniz é uma das maiores do segmento óptico no Brasil e mantém oportunidades frequentes para profissionais que desejam atuar nas áreas de vendas e atendimento ao cliente.

 

 

por Redação

3 de julho de 2026
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