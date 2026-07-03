Óticas Diniz Penedo abre vaga para Consultor(a); confira os requisitos e como participar
A Óticas Diniz Penedo está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de Consultor(a). A vaga é destinada a candidatos com ou sem experiência em vendas, desde que tenham boa comunicação, proatividade e interesse em crescer profissionalmente.
De acordo com a empresa, os principais requisitos são:
- Com ou sem experiência em vendas;
- Habilidade de comunicação;
- Proatividade.
Além do salário fixo, a empresa oferece uma série de benefícios aos colaboradores, entre eles:
- Salário fixo + comissão;
- Descontos em produtos da loja;
- Treinamento e oportunidades de crescimento;
- Prêmios e recompensas por meio do programa de incentivo.
Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail oticasdiniz.penedo@gmail.com.
Também é possível acompanhar novidades e outras informações pelo Instagram da loja: @oticasdiniz.penedo.
A rede Óticas Diniz é uma das maiores do segmento óptico no Brasil e mantém oportunidades frequentes para profissionais que desejam atuar nas áreas de vendas e atendimento ao cliente.
por Redação