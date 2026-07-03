Óticas Diniz Penedo abre vaga para Consultor(a); confira os requisitos e como participar

Óticas Diniz Penedo abre vaga para Consultor(a); confira os requisitos e como participar

A Óticas Diniz Penedo está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de Consultor(a). A vaga é destinada a candidatos com ou sem experiência em vendas, desde que tenham boa comunicação, proatividade e interesse em crescer profissionalmente.

De acordo com a empresa, os principais requisitos são:

Com ou sem experiência em vendas;

Habilidade de comunicação;

Proatividade.

Além do salário fixo, a empresa oferece uma série de benefícios aos colaboradores, entre eles:

Salário fixo + comissão;

Descontos em produtos da loja;

Treinamento e oportunidades de crescimento;

Prêmios e recompensas por meio do programa de incentivo.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail oticasdiniz.penedo@gmail.com.

Também é possível acompanhar novidades e outras informações pelo Instagram da loja: @oticasdiniz.penedo.

A rede Óticas Diniz é uma das maiores do segmento óptico no Brasil e mantém oportunidades frequentes para profissionais que desejam atuar nas áreas de vendas e atendimento ao cliente.

por Redação