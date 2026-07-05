Brasil é eliminado da Copa pela Noruega e chega a maior jejum sem títulos

Brasil é eliminado da Copa pela Noruega e chega a maior jejum sem títulos

A Seleção Brasileira se despediu da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, neste domingo (5), após ser eliminada com derrota por 2 a 1 para a Noruega, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

O artilheiro Haaland marcou os dois gols da partida, aos 34 e 44 minutos do segundo tempo. Neymar descontou nos acréscimos, batendo pênalti. Na primeira etapa, o Brasil ainda desperdiçou um pênalti, cobrado mal por Bruno Guimarães e defendido por Nyland, goleiro norueguês que teve grande atuação.

Com a eliminação, a Seleção terá o maior período sem títulos de Copa do Mundo de sua história: em 2030, completará 28 anos desde que foi pentacampeã em 2002, mesmo intervalo entre 1930 e 1958, que teve menos edições.

Esta é também a pior campanha brasileira desde 1990, quando o Brasil caiu nas oitavas de final para a rival Argentina. E a Seleção segue sem vencer a Noruega na história, agora com cinco confrontos, três derrotas e dois empates.

por Luccas Oliveira, da CNN Brasil