Mutirão de acesso ao crédito acontece em Penedo na sexta-feira, 17

Mutirão de acesso ao crédito acontece em Penedo na sexta-feira, 17

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin); da Casa do Empreendedor José Carlos Dalles; e em parceria com a Agência Desenvolve Alagoas, realiza o Mutirão de Acesso ao Crédito.

A oportunidade aberta ao público em geral e empreendedores de todos os portes acontece na próxima sexta-feira, 17, no Largo São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo, a partir das 8 horas.

O atendimento gratuito inclui orientação especializada para quem deseja conhecer as linhas de financiamento disponíveis para empreender, ampliar ou fortalecer seu negócio. É importante comparecer munido dos documentos de identificação pessoal e registros do negócio – para quem já está formalizado, evidentemente-, acelerando assim a análise de crédito.

O objetivo da iniciativa da Prefeitura de Penedo é impulsionar a economia local, incentivar o empreendedorismo feminino e fortalecer a base produtiva do município, ação que tem atuação direta da Agência de Fomento de Alagoas (Desenvolve Alagoas).

A iniciativa apresenta soluções sob medida, divididas entre Pessoas Jurídicas e Microempreendedores Individuais (MEIs), trabalhadores do setor informal, agricultores e mulheres, setores com linhas de crédito especiais com taxas reduzidas e prazos flexíveis de pagamento.

Linha Capital de Giro

Valor: Até R$ 300.000,00

Taxa: 1,65% a 1,95% a.m.

Prazo: Até 48 meses

Carência: Até 3 meses (inclusos no prazo)

Garantias: Para valores até R$ 100.000,00 exige-se aval dos sócios + terceiros. Para montantes acima de R$ 100.000,00, é necessário aval dos sócios + garantia real/imóvel.

Linha Crédito do Trabalhador (FAMPE)

Valor: Até R$ 50.000,00.

Taxa: 1,50% a.m.

Prazo: Até 48 meses.

Carência: Até 2 meses (inclusos no prazo).

Diferencial: Esta linha dispensa a necessidade de avalista.

Linha Desenvolve Mulher

Valor: Até R$ 300.000,00

Taxa Especial: 1,30% a.m.

Prazo: Até 48 meses

Carência: Até 3 meses (inclusos no prazo)

Condição: O quadro societário da empresa deve ser formado 100% por mulheres. As regras de garantia seguem o mesmo modelo da linha de Capital de Giro.

Linhas de Crédito para MEI, Setor Informal e Agricultores

Valor: Até R$ 21.000,00

Taxa: 1,5% a 2,5% a.m.

Prazo: Até 24 meses (com carência de até 3 meses)

Linha Crédito do Trabalhador (FAMPE)

Valor: Até R$ 21.000,00.

Taxa Reduzida: 1,19% a.m.

Prazo: Até 24 meses (com carência de até 3 meses)

Diferencial: Esta linha não precisa de avalista

Linha Crédito da Mulher

Destinada especificamente a MEIs e trabalhadoras informais

Valor: Até R$ 20.000,00

Taxa: 1,3% a.m.

Prazo: Até 24 meses (com carência de até 3 meses)

Por Secom com SEDECIN