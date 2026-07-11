Ronaldo Lopes é escolhido para receber Troféu Dom Hélder Câmara de Lideranças Alagoanas

Prefeito de Penedo integra a lista de personalidades reconhecidas pelo Instituto Cidadão por suas contribuições à inclusão social e ao desenvolvimento econômico de Alagoas.

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, foi anunciado como um dos homenageados com o Troféu Dom Hélder Câmara de Lideranças Alagoanas, reconhecimento concedido pelo Instituto Cidadão a personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação no estado.

A escolha foi realizada pelo Conselho Curador da entidade e coloca o gestor penedense entre nomes de projeção no cenário político e institucional de Alagoas. Além de Ronaldo Lopes, foram selecionados o procurador-geral de Justiça Lean Araújo, o defensor público Ricardo Melro, a deputada Cibele Moura, o vereador Rui Palmeira e o ex-governador Teotonio Vilela.

De acordo com a publicação do Instituto Cidadão, a homenagem reconhece a participação efetiva dos agraciados no apoio a ações voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento econômico alagoano.

A presença do prefeito de Penedo entre os escolhidos amplia a visibilidade do município no cenário estadual e representa o reconhecimento de sua atuação à frente da administração municipal.

Os troféus serão entregues individualmente aos homenageados pela diretoria do Instituto Cidadão. A entidade também anunciou anteriormente outros nomes, como o deputado Arthur Lira, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, José Carlos Lyra, o deputado José Wanderley, o prefeito Rodrigo Cunha, o deputado Alfredo Gaspar e o ex-ministro Maurício Quintella.

A escolha de Ronaldo Lopes para o Troféu Dom Hélder Câmara reforça o espaço conquistado por Penedo entre as cidades que contribuem para o avanço social e econômico de Alagoas.

por Redação