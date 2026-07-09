Penedo sedia seminário de turismo e firma protocolo para o desenvolvimento da Região Caminho das Águas

9 de julho de 2026
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Kamylla Feitosa

O município de Penedo sediou o I Seminário de Turismo e Hospitalidade da Região Caminho das Águas e protagonizou importantes debates sobre turismo, cultura e desenvolvimento regional. Promovido pelos estudantes do curso de Turismo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Campus Penedo, o evento reuniu representantes da universidade, do poder público, do setor produtivo e da comunidade em um espaço de diálogo, aprendizado e integração voltado ao fortalecimento do turismo regional.

 

Representando o município, os secretários municipais Jair Galvão (Turismo e Economia Criativa) e Teresa Machado (Cultura, Lazer e Juventude) participaram do painel “Turismo, Hospitalidade e Desenvolvimento Regional”, mediado pelos professores do curso de Turismo da UFAL Adalberto Júnior e Silvana Pirilo. Também integraram o debate Betânia Barros, presidente da Instância de Governança Caminho das Águas; Cleide Mônica, da ONG Oiteiro do Quilombo; José Cícero, presidente da Associação dos Remanescentes Quilombolas e Agricultores Familiares do Povoado Tabuleiro dos Negros; Levy Felix, gestor do Hotel São Sebastião; e Manoel Roberto Lopes, gerente executivo de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste. O painel abordou temas como turismo regional, hospitalidade, afroturismo e desenvolvimento sustentável, além de abrir espaço para perguntas e contribuições do público.

 

Na oportunidade, também foi firmado um Protocolo de Intenções entre as instituições participantes, consolidando o compromisso coletivo com o fortalecimento da governança regional, a ampliação da cooperação entre os diferentes setores e a execução de iniciativas voltadas ao desenvolvimento do turismo na Região Caminho das Águas.

 

Para o secretário da SETUREC, Jair Galvão, encontros como esse fortalecem a construção de políticas públicas voltadas ao turismo. “A aproximação entre universidade e poder público é essencial para transformar conhecimento em ações concretas. Esses espaços de diálogo contribuem para o planejamento, a inovação e o desenvolvimento do turismo, fortalecendo destinos como Penedo e toda a nossa região”, destacou.

 

A secretária da SEMCLEJ, Teresa Machado, ressaltou que cultura e turismo caminham juntos na promoção do desenvolvimento regional. “É uma satisfação participar de um espaço que reúne diferentes setores para pensar o futuro da nossa região. Valorizar nossa cultura é fortalecer a identidade local, criar experiências para quem nos visita e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico e social para a população”, afirmou.

 

Ao sediar o seminário e formalizar novas parcerias institucionais, Penedo fortalece seu papel na construção de estratégias para o desenvolvimento do turismo regional, destacando a importância da integração entre universidade, poder público e sociedade.

 

 

 

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC Penedo

 

9 de julho de 2026
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