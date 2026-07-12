ASA atropela o Ivinhema, goleia em Arapiraca e avança às oitavas da Série D

ASA atropela o Ivinhema, goleia em Arapiraca e avança às oitavas da Série D

O ASA confirmou o favoritismo e deu um verdadeiro espetáculo diante da torcida neste domingo. Com uma atuação dominante do início ao fim, o Fantasma goleou o Ivinhema por 4 a 0, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Depois de vencer o duelo de ida por 2 a 1, no Mato Grosso do Sul, o time alvinegro voltou a ser superior e fechou o confronto com um placar agregado de 6 a 1, mostrando força ofensiva e credenciando-se como um dos candidatos a seguir firme na luta pelo acesso à Série C.

O próximo desafio será contra o Cianorte-PR, que eliminou o XV de Piracicaba. Por ter feito melhor campanha na competição, o ASA decidirá a vaga em casa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai confirmar as datas e os horários das partidas.

Artilheiro abre o caminho da classificação

Empurrado pela torcida, o ASA controlou a posse de bola desde os primeiros minutos, mas encontrou dificuldades para superar a forte marcação do Ivinhema. Ainda no início da partida, os jogadores alvinegros reclamaram de um possível pênalti sobre Higor Leite, não marcado pela arbitragem.

Mesmo com maior volume de jogo, o Fantasma precisou ter paciência até encontrar os espaços. Aos 25 minutos, o zagueiro Alysson Dutra avançou ao ataque, deixou o marcador para trás e cruzou rasteiro na medida para Alex Bruno completar de primeira e abrir o placar.

O gol colocou fim a uma sequência de três partidas sem marcar do camisa 9, que chegou aos 22 gols na temporada, sendo sete na Série D.

Domínio absoluto e goleada construída no segundo tempo

Na etapa final, o ASA transformou a superioridade em goleada.

Aos 13 minutos, Arthuzinho fez bela jogada pela esquerda e cruzou para trás. Higor Leite finalizou, parou na defesa de Neto, mas aproveitou o rebote para fazer o segundo gol alvinegro.

Sem diminuir o ritmo, o Fantasma seguiu pressionando. Aos 21 minutos, Wesley encontrou Michel Douglas dentro da área, e o atacante bateu firme no canto para ampliar a vantagem.

O ASA ainda desperdiçou boas oportunidades para aumentar o placar, mas o quarto gol saiu nos acréscimos. Após escanteio cobrado por Yohan, Michel Douglas subiu mais que a defesa e cabeceou firme para fechar a goleada em 4 a 0 e levar a torcida à festa no Fumeirão.

Sonho do acesso segue vivo

Com a classificação assegurada e uma atuação convincente, o ASA reforça a confiança para a fase decisiva da Série D. O desempenho coletivo, a solidez defensiva e o poder ofensivo mostrados diante do Ivinhema aumentam a expectativa da torcida alvinegra por uma campanha capaz de recolocar o clube na Série C do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Fantasma volta as atenções para o confronto contra o Cianorte-PR, em mais um mata-mata que pode aproximar a equipe de um dos principais objetivos da temporada: o acesso nacional.

Por Todo Segundo