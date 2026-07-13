Guilherme Lopes amplia força política em São José da Tapera com apoio de Lorena Barros

13 de julho de 2026
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A pré-campanha de Guilherme Lopes a deputado estadual segue consolidando sua presença em diferentes regiões de Alagoas. Em São José da Tapera, o projeto recebeu o apoio da psicóloga e empreendedora Lorena Barros, liderança que demonstrou expressiva força eleitoral no município.

 

Lorena Barros disputou uma vaga na Câmara Municipal nas eleições de 2024 e conquistou 538 votos. Ela ficou na suplência, apenas três votos atrás do candidato imediatamente à frente, que recebeu 541 votos. O desempenho nas urnas revela sua capacidade de diálogo, mobilização e representatividade junto à população taperense.

 

A chegada de Lorena fortalece a construção política liderada por Guilherme Lopes e amplia o alcance de uma pré-campanha que vem crescendo de forma consistente, reunindo pessoas dispostas a participar de um novo momento para o estado.

 

O apoio conquistado em São José da Tapera também demonstra que o nome de Guilherme ultrapassa as fronteiras do Baixo São Francisco e avança por outras regiões alagoanas. A articulação tem sido marcada pela aproximação com lideranças locais que conhecem de perto a realidade dos municípios e mantêm contato direto com a população.

 

Com novas adesões e uma base cada vez mais fortalecida, Guilherme Lopes amplia sua presença no cenário estadual, levando adiante uma proposta de diálogo, união e participação popular. É dessa forma, ouvindo as cidades e valorizando quem trabalha pelo desenvolvimento de suas comunidades, que se constrói uma Alagoas em Movimento.

 

 

Fonte: Assessoria

 

13 de julho de 2026
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