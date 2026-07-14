Emprega Mais Alagoas e Criando Renda começam em Penedo com quatro cursos

14 de julho de 2026
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O ginásio de esportes da Escola Municipal Santa Luzia está temporariamente indisponível para a prática de atividades físicas. O motivo é a instalação de quatro salas de aulas climatizadas, instalações provisórias para os cursos dos programas Emprega Mais Alagoas e Criando Renda, em Penedo.

 

A qualificação profissional gratuita é mais uma ação da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente beneficiárias do Programa Criança Alagoana (CRIA).

 

Em articulação feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), a Secretaria de Estado da Primeira Infância (SECRIA) e a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação (SETEQ) trouxeram para Penedo os cursos de Gerenciamento para Mídias Sociais, Barbeiro, Designer de Sobrancelhas e Unhas em Gel.

 

Com aulas práticas que desenvolvem o aprendizado entre os participantes de cada turma, sob orientação direta do instrutor – todos profissionais qualificados em suas áreas de trabalho -, os cursos do Criando Renda e Emprega Mais Alagoas são intensivas, de modo que o aluno termine preparado para desenvolver a atividade que aprendeu.

 

 

Por Secom PMP

 

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