Emprega Mais Alagoas e Criando Renda começam em Penedo com quatro cursos

O ginásio de esportes da Escola Municipal Santa Luzia está temporariamente indisponível para a prática de atividades físicas. O motivo é a instalação de quatro salas de aulas climatizadas, instalações provisórias para os cursos dos programas Emprega Mais Alagoas e Criando Renda, em Penedo.

A qualificação profissional gratuita é mais uma ação da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente beneficiárias do Programa Criança Alagoana (CRIA).

Em articulação feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), a Secretaria de Estado da Primeira Infância (SECRIA) e a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação (SETEQ) trouxeram para Penedo os cursos de Gerenciamento para Mídias Sociais, Barbeiro, Designer de Sobrancelhas e Unhas em Gel.

Com aulas práticas que desenvolvem o aprendizado entre os participantes de cada turma, sob orientação direta do instrutor – todos profissionais qualificados em suas áreas de trabalho -, os cursos do Criando Renda e Emprega Mais Alagoas são intensivas, de modo que o aluno termine preparado para desenvolver a atividade que aprendeu.

Por Secom PMP