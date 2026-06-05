Mulher é esfaqueada pelo companheiro e socorrida após ser encontrada desacordada no Canaã

5 de junho de 2026
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Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro na noite dessa quinta-feira (4), no bairro Canaã, em Maceió. Ela foi encontrada desacordada e com ferimentos provocados por golpes de arma branca dentro da residência onde mora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionadas após denúncias de uma ocorrência de violência doméstica na Rua Jequiá. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o portão da casa aberto e visualizaram a vítima caída ao solo.

Diante da gravidade da situação, os militares entraram no imóvel, iniciaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante o atendimento inicial, a mulher recuperou a consciência e informou aos policiais que havia sido esfaqueada pelo próprio companheiro.

Ainda segundo a PM, o pai do suspeito compareceu ao local, confirmou a identidade do filho e o relacionamento entre ele e a vítima. Ele também informou que o homem possui antecedentes criminais e cumpre medida com monitoramento eletrônico.

 

Após receber atendimento médico especializado, a vítima foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), acompanhada por um familiar.

 

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

 

 

Fonte:  Gazetaweb

 

 

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