ASA volta a vencer o Afogados e se classifica para as oitavas da Série D: 2 a 0 Com gols de Xande e Diego Rosa no 2º tempo, Gigante vence a Coruja e enfrenta Pacajus ou Rio Branco na próxima fase do torneio

Mais um estágio concluído, rumo à Série C! Na tarde deste domingo (31), o ASA derrotou o Afogados da Ingazeira mais uma vez, agora por 2 a 0, definindo a sua classificação para as oitavas de final da Série D 2022. O confronto aconteceu no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Os gols do embate foram marcados pelo jovem Xande e o experiente Diego Rosa, no 2º tempo. No agregado, o clube arapiraquense venceu por 4 a 1.

Agora, na próxima fase serão apenas 16 equipes, que sonham em chegar na 3ª Divisão nacional. O adversário do ASA será conhecido logo mais, após o duelo entre Pacajus e Rio Branco do Acre. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1. Durante a semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar datas e horários da próxima fase. Porém, é provável que aconteça nos dois próximos finais de semana.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb