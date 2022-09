Prefeito Marcelo Beltrão e Secretário Flávio Saraiva inauguram Cisp da Pindorama

Na manhã desta segunda-feira (12), o prefeito Marcelo Beltrão e o secretário de Estado da Segurança Pública, Flávio Saraiva, inauguraram o novo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), localizado no Distrito da Pindorama. O moderno equipamento, que abrigará as Polícias Civil e Militar, vai atender uma região com mais de 30 mil habitantes.

O gestor destacou a importância do moderno equipamento, que vai proporcionar mais segurança para a Pindorama, que faz divisa com Penedo, Feliz Deserto e Teotônio Vilela. O Cisp Tipo 1 conta ainda com a Sala Lilás, que vai atender mulheres vítimas de violência doméstica.

“Este equipamento é muito importante para todos que moram e transitam pela Pindorama. Lembro que no passado agências bancárias se negavam a se instalar aqui, por falta de segurança e graças às parcerias essa realidade começou a mudar. O Cisp vai contribuir muito com o desenvolvimento desta grande região. Com segurança pública, o ciclo se fecha, unindo educação e saúde. Coruripe diante da sua importância conta agora com dois Cisp’s, um na cidade e outro aqui na Pindorama. Isso só mostra a importância da nossa região e o compromisso que o Governo do Estado tem para com a gente. Obrigado a todos por essa grande realização”, comemorou Marcelo Beltrão.

Esse é o 46º Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) inaugurado pelo Governo do Estado. O equipamento vai unir as Polícias Civil e Militar no combate ao crime e no trabalho ostensivo. O secretário de Estado da Segurança Pública, Flávio Saraiva, também fez a entrega de duas novas viaturas picapes 4×4 que vão dar suporte ao atendimento na região.

“Este equipamento diz muito sobre o objetivo do Governo de Alagoas em cuidar de pessoas. Aqui juntas estarão as Polícias Militar e Civil para cuidar de uma população grande que é a de Pindorama. Aqui também destinamos uma sala exclusiva para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Isso só reafirma o compromisso com o bem estar da população. Este governo investe em segurança pública. A união, as parcerias então trazendo resultados. O Cisp de Pindorama é uma prova disso. Então, hoje com essa entrega, estamos dando mais um passo e cumprindo os compromissos do governador, que é lutar para combater a criminalidade”, destacou Saraiva.

A área que foi construída o Cisp veio de uma parceria entre a Prefeitura de Coruripe e a Cooperativa Pindorama. Ao lado do equipamento de segurança pública o Município vai urbanizar, construir em breve um espaço de convivência.

“Pindorama é um distrito que tem a grandeza de vários municípios. Somando toda a região, entre Coruripe e Penedo, ultrapassamos 30 mil habitantes. Este equipamento público na nossa Pindorama é muito importante para ampliar a segurança, integrar as duas polícias e dar mais conforto à população. Quero parabenizar o governador Renan Filho e o seu sucessor, Paulo Dantas. Estamos avançando muito e os investimentos do Município e Estado vão contribuir muito com a evolução de toda a Pindorama. Todos estão de parabéns”, encerrou o presidente da Cooperativa Pindorama, Klécio Santos.

A solenidade contou ainda com a participação de diversas autoridades, incluindo vereadores, o delegado-geral, Gustavo Xavier; o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Penedo, tenente-coronel Wagner Coutinho e o vice-prefeito, José Enéas Gama. Além de secretários municipais e lideranças locais.

Hospital da Pindorama

A comitiva que participou da entrega do Cisp da Pindorama aproveitou a oportunidade e foi acompanhar o andamento da reforma do Hospital da Pindorama. O equipamento hospitalar foi fechado no ano de 2007. E desde então, se encontrava abandonado.

Atualmente, o hospital se encontra em reforma, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Coruripe e o Governo de Alagoas. As obras seguem em ritmo acelerado. A entrega deve acontecer no primeiro semestre de 2023.

Fonte: Secom Coruripe