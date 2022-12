Ronaldo Lopes destaca parceria do Governo de Alagoas com Penedo durante entrevista para Antena 7

Os projetos realizados em Penedo em parceria com o Governo de Alagoas e os que estão definidos para ampliar o desenvolvimento do município foram destacados pelo Prefeito Ronaldo Lopes durante entrevista concedida à Antena 7 nesta segunda-feira, 19.

Ele relacionou os avanços em segurança pública, infraestrutura e educação viabilizados durante a gestão de Renan Filho e a continuidade de ações com Paulo Dantas, obras que geram melhor qualidade de vida para a população, principalmente de baixa renda.

A melhor assistência aos que mais precisam do poder público é o foco da gestão Crescendo Com Seu Povo, conforme frisou Ronaldo Lopes no estúdio da rede situado em Maceió.

A entrevista conduzida por Abidias Martins e Thayla Paiva, âncoras do Antena Manhã, teve a participação online dos jornalistas Wadson Correia, Ângelo Farias e Luciano Amorim.

Ronaldo Lopes reafirmou o propósito de gerar emprego e renda em Penedo por meio do turismo, realizando grandes eventos e articulando com a iniciativa privada a projeção do destino turístico, ao tempo em que atrai empresas para investir na cidade.

A relação com o Rio São Francisco também foi abordada, especialmente o tema saneamento básico. A boa notícia é o tratamento dos efluentes produzidos na área do Centro Histórico, obra financiada com recursos do uso da água por meio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco que deve ser concluída até o final de 2023.

Em relação ao restante da cidade, o saneamento cabe à empresa Águas do Sertão, concessionária do abastecimento de água e de tratamento de esgoto pelos próximos 30 anos, prazo previsto no marco regulatório federal sobre os serviços essenciais.

Sobre a ponte Penedo-Neópolis(SE), Ronaldo Lopes informa que o projeto executivo está disponível, realizado por meio da Codevasf com recursos de emenda do senador Renan Calheiros (MDB). A obra que teve recursos alocados no orçamento da União durante o governo de Michel Temer está entre as prioridades para os próximos dois anos.

O futuro próximo do gestor com alto índice de aprovação popular também foi questionado. Ronaldo Lopes reafirmou a confiança na parceria com o governo estadual, a busca por emendas parlamentares para novos investimentos e sua candidatura á reeleição.

“Nós temos projetos para a gestão do município e projetos políticos”, afirmou, frisando a resposta positiva da população ao trabalho que desenvolve, assim como para a retomada do espaço de Penedo e da região do Baixo São Francisco na Assembleia Legislativa Estadual, quando questionado sobre a campanha de Guilherme Lopes.

Fonte: Secom PMP