Jogos das semifinais do Campeonato Alagoano terão árbitro de vídeo

Na tarde desta quarta-feira (8), na sede da FAF, aconteceu uma reunião entre membros da Federação Alagoana de Futebol e representantes dos semifinalistas do Alagoano 1XBET 2023. Assim como na temporada passada, está confirmada a presença de árbitro de vídeo no mata-mata do estadual.

Junior Beltrão, Assessor Especial da Presidência da FAF, George Alves Feitoza, Diretor de Arbitragem da FAF, e Lydia Pollyana, Vice-Diretora de Arbitragem da FAF, representaram a federação. Thiago Paes, Executivo de Futebol do CRB, Rogério Siqueira, Presidente do ASA, Olavo Neto, Presidente de Honra do Murici, e Franciney Joaquim, Presidente do Coruripe, foram os representantes dos quatro clubes que seguem na disputa pelo título.

Os quatro jogos da semifinal e os dois da final terão arbitragem de vídeo. Amanhã (9) acontece a audiência pública para designação dos árbitros que vão trabalhar nos jogos de ida, que serão realizados neste fim de semana.

Junior Beltrão comentou sobre o encontro. “Foi um momento importante de diálogo da federação com os clubes, que serviu para alinhar todas as situações nessa reta final, no que diz respeito a arbitragem e nos outros detalhes da semifinal. Queria agradecer a presença de todos e parabenizar pela classificação. Tenho certeza que teremos grandes jogos. A federação está aqui para levar o que há de melhor para os clubes. Vamos ter o VAR, que é um investimento próprio da federação, com recursos próprios que serão aplicados. É mais um ano de inovação que a FAF traz para o campeonato e torcedores. Agora é torcer que a bola role com grandes jogos e que não tenhamos nenhum tipo de problema e que as partidas ocorram dentro de uma normalidade”.

Sábado, às 19h, tem Coruripe x CRB, no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe. No dia seguinte a bola rola para Murici x ASA, às 16h, em Murici, no Estádio José Gomes da Costa.

Fonte: FAF