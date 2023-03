Com gol de Taliari, CSA vence Brusque e se classifica na Copa BR: 1×0

Era preciso apenas um gol para se classificar e foi isso que o CSA conseguiu. Em partida na noite desta quinta-feira (16), o Azulão venceu o Brusque, pelo placar mínimo de 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, e se classificou à próxima fase da Copa do Brasil 2023. O duelo foi válido pela 2ª fase da competição.

O gol do Azulão foi do estreante Gabriel Taliari, no segundo tempo. Com essa classificação, o CSA vai receber R$ 2,1 milhões em premiação. O time azulino já ganhou R$ 750 mil por participar da Copa do BR, além de mais R$ 900 mil por ter se classificado para a 2ª fase. Vale lembrar que nesta 3ª fase as partidas são definidas através de sorteio. Desta forma, o Azulão ainda não sabe qual será o seu próximo adversário.

Enquanto isso, antes desse jogo pela competição nacional, o CSA vai pegar o Miguelense, no sábado (18), às 16h, no CT Nelson Feijó, pela última rodada da Copa Alagoas. Enquanto o Marreco joga no domingo (19), também às 16h, fora de casa, contra o Concórdia, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense.

Fonte: Gazetaweb