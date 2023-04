No Rei Pelé, CRB vence o ASA e é o campeão alagoano de 2023: 1 a 0

Pode vibrar e comemorar, torcida regatiana! Neste sábado (8) de muita chuva, o futebol de Alagoas conheceu o seu campeão estadual de 2023! É o CRB, que venceu o ASA, por 1 a 0 (3 a 0 no agregado), e levantou a taça de bicampeão. O duelo da finalíssima foi disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, que teve a presença maciça dos torcedores alvirrubros.

Vale ressaltar que, com essa conquista, o time alvirrubro faturou o seu 33º título do Campeonato Alagoano. Além disso, este CRB vai sendo o primeiro time campeão alagoano invicto, desde 1986. Quanto ao ASA, desde 2011 não sabe o que é conquistar um título estadual.

O Galo tinha vencido a partida de ida, na semana passada, em Arapiraca, por 2 a 0, com gols de Alemão e Mike, e por isso jogava com uma boa vantagem na volta. Já no confronto deste sábado, o gol único do Regatas foi do colombiano Copete, logo no início da partida.

Após a grande conquista, o CRB volta as atenções, agora, para a Copa do Brasil, pois na próxima quarta-feira (12), tem partida decisiva pela terceira fase, contra o Athletico-PR, pela competição nacional. O jogo começa às 19h30, no Rei Pelé. Já o ASA vai focar na disputa do Brasileiro da Série D, que começa no mês de maio.

Fonte: Gazetaweb