Galpão Zureta e Maik Vieira comemoram juntos novos tempos no turismo empreendedor de Penedo e região

Parabéns a Maik Vieira, penedense e um entusiasta e visionário, teve início a sua trajetória inspiradora em 1997, que começou a olhar com paixão a bela arquitetura de sua cidade pátria levando-o a aprofundar-se nesta arte misteriosa de transformar do bruto no belo, vindo a ser referência no artesanato em toda Alagoas, desenvolvendo faixadas históricas de Penedo e outras cidades, hoje comercializadas por outros artistas a partir de sua criação, tornando-o empreendedor na área do turismo e do artesanato a muitos anos, hoje sendo referência como Empresário de seu segmento na cidade de Penedo.

O gentil penedense envereda com amor pelas raias do receptivo PartiuPenedo aos que nos visitam com vontade de mostrar toda a beleza que lhe inspirou, demostrando assim seu aguçado olhar no desenvolvimento local que leva sua marca para o mundo de além-mar através de seus passeios e suas ricas peças comercializadas no *Galpão Zureta Artesanato*. Espaço esse que hoje também faz aniversário, a Zureta como outrora era conhecida, teve uma grande história de crescimento e desenvolvimento da cultura local, loja fundada em 2005, simples, 3 metros por 4 metros, mas bem singular, veio se destacando ao longo dos anos, chegando a 23 de agosto 2019, a inaugurar o Galpão Zureta Artesanato e Turismo, levando o título de Maior Espaço Multicultural do Baixo São Francisco, com seus mais de 470 metros quadrados de rica cultura de Penedo e região, valorizando e expondo obras de mais de 40 artistas locais, dando orgulho aos expositores que movimentam o espaço, o trabalho para as diversas famílias que compõe este time, e claro que a todos os penedenses por existir um espaço privado tão acolhedor para todos que visitam Penedo!

O Site OparaNews e toda família do Galpão Zureta Artesanato vem desejar um feliz aniversário a Maik Vieira e comemorar seus empreendedorismo com sua empresa em nossa querida Penedo, temos orgulho de tê-lo por perto.

por Redação com Assessoria