Prefeito Ronaldo Lopes apresenta reivindicações de Penedo em Brasília

A agenda de trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes em Brasília não se limita à cerimônia de lançamento do edital para contratação da empresa que irá construir a ponte entre Penedo-AL e Neópolis-SE.

Além do convite para a etapa do projeto que iniciou e trabalha para sua realização, Ronaldo Lopes apresenta reivindicações do povo penedense para setores do governo federal e membros da bancada parlamentar alagoana.

“Nossa vinda à Brasília é muito importante para Penedo, começando com o avanço sobre a construção da ponte que todos sabem que é um projeto nosso de mais de 10 anos, sempre com o apoio de Renan Filho e do senador Renan Calheiros. Foram eles que colocaram recursos para viabilizar este dia extraordinário, com a assinatura do lançamento do edital de licitação da ponte”, relata o Prefeito de Penedo sobre o primeiro ponto da pauta na capital federal.

Apoio parlamentar

Em contato direto com políticos, além dos maiores líderes do MDB, Ronaldo Lopes articula investimentos com apoio dos senadores Fernando Farias e Rodrigo Cunha e dos deputados federais Isnaldo Bulhões, Rafael Brito e Luciano Amaral, os primeiros visitados pelo gestor penedense que atua para incluir Penedo na nova edição do PAC Cidades Históricas.

“Conversando com o presidente do Iphan, Rafael Grass, sobre o novo PAC, ele informou que foi decidido fazer as obras nas cidades que não conseguiram executar no PAC anterior, quando nós coordenamos todos os serviços em Penedo, o primeiro município a concluir integralmente o primeiro PAC Cidades Históricas. Então eu mostrei a ele, ao deputado Luciano Amaral, ao senador Renan e demais parlamentares que isso é uma injustiça com as cidades que fizeram o dever de casa”, explica Lopes.

Para ele, o critério estabelecido penaliza o Penedo e beneficia as cidades que não realizaram alguns projetos. ”Nós queremos que as cidades que foram mais eficientes no PAC anterior também sejam contempladas agora, por isso começamos um movimento político para que essa injustiça seja corrigida”, afirma Ronaldo Lopes sobre o pleito que lidera, envolvendo inclusive municípios de outros estados.

Acompanhado pelo secretário municipal de Turismo Jair Galvão, Ronaldo Lopes mostrou ao presidente do IPHAN, Rafael Grass, a necessidade de obras na sede da Associação Comercial e na catedral diocesana.

Aeroporto de Penedo

“Nós também nos reunimos no gabinete do senador Renan Calheiros com o governador Paulo Dantas. E o senador Renan é um defensor de recuperar o aeroporto de Penedo, então nós conversamos com o governador que depois se reuniu com o Ministro de Portos e Aeroportos e o convidou para ir ver a obra do aeroporto de Maragogi e também discutirá a possibilidade de recuperarmos o aeroporto Freitas Melro. Então, é mais um trunfo da nossa presença aqui, em Brasília, iniciando um trabalho para conseguirmos a recuperação do aeroporto que será um ponto fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade”.

Santa Casa de Penedo

Na audiência com o deputado Isnaldo Bulhões Júnior os pleitos foram direcionados para investimentos na área de saúde. “Ele colocou emenda na área de saúde para o município e nós conversamos com ele agora sobre a possibilidade de conseguirmos recursos para Santa Casa de Misericórdia de Penido. Essa foi uma pauta importante com o líder da bancada de deputados, o Isnaldo Bulhões, que abre as portas aqui na Câmara pra gente com os outros deputados”, explica Ronaldo Lopes, destacando ainda o apoio do senador Rodrigo Cunha.

“Também estivemos com o deputado Rafael Brito, fomos com ele até a plenária da Câmara, onde estava acontecendo um grande evento, ele nos levou lá e discutimos muito as emendas que ele tem colocado para Penedo, Brito é um deputado que tem nos ajudado bastante e discutimos muitas questões na área da educação, onde ele está realmente sendo bastante prestigiado, presidindo a comissão de educação da Câmara dos Deputados. Rafael já é um deputado que vem se destacando muito aqui em Brasília”.

“Outra ação muito importante foi na reunião com o senador Fernando Farias, que tem dado sempre muita atenção para o Penedo, tem colocado emendas importantes. Agora mesmo chegou uma emenda que nós vamos calçar alguns povoados de Penedo e também discutimos um assunto muito importante, uma ação de serviços públicos para a população que nós vamos conseguir com o Serrador Fernando Farias”.

Fonte: Secom PMP