Em estreia pelo Alagoano, CSA vence Coruripe com gol polêmico: 1×0

Com muito sofrimento, o CSA derrotou o Coruripe na tarde deste domingo (21), por 1 a 0. Com um bom público no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Azulão teve uma atuação abaixo do esperado, mas conseguiu sua primeira vitória no torneio, já na 1ª rodada do Campeonato Alagoano 2024.

O único gol do confronto saiu na reta final do segundo tempo. Após dividida polêmica entre Dedé e Xuxa dentro da grande área, a arbitragem marcou pênalti, que dividiu opiniões e revoltou os jogadores do Alviverde Praiano.

Com o resultado, o Azulão pula direto para o G4 do torneio e divide a 3ª posição com o rival CRB, ambos com três pontos. Já o Hulk fica perto do Z1, ao lado do Penedense, zerado.

O próximo desafio azulino será fora de casa. Nesta quarta-feira (24), o Azulão visita o Cruzeiro de Arapiraca no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, às 18h30. Já o Hulk só atua no dia 25, no Clássico do Litoral Sul com o Penedense, às 20 horas. A partida acontece no Estádio Gérson Amaral.

