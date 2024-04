Prefeitura divulga programação da FliPenedo 2024; Músico Toquinho é atração nacional confirmada

De 09 a 12 de abril, o Centro Histórico de Penedo vai ser palco da FliPenedo 2024, evento criado no governo Ronaldo Lopes que acontece durante as comemorações dos 388 anos de reconhecimento da então Vila do São Francisco, povoado que deu origem à cidade berço da cultura alagoana.

O objetivo maior da terceira edição da Festa Literária é disseminar e aprofundar o saber literário por meio de oficinas, mesas de debate, palestras, rodas de conversa, saraus literários, contação de histórias, lançamento de livros, exposição e vendas de livros e apresentações artístico-culturais.

Com toda programação aberta ao púbico, a FliPenedo vai homenagear o advogado, jornalista, sociólogo, escritor e professor penedense José Damasceno Lima; e também o poeta, romancista, contista, cronista, ensaísta e jornalista Lêdo Ivo, nascido em Maceió.

“Penedo é uma cidade conhecida por sua importância por seu patrimônio artístico, histórico e natural, mas que não tinha a sua festa literária e por isso nós criamos a FliPenedo. Entendemos, como penedenses que somos, que o nosso povo, a nossa cidade, merece ter sua cultura cada vez mais”, destaca o Prefeito Ronaldo Lopes, anunciando ainda a apresentação do músico brasileiro Toquinho na programação que inclui artistas locais.

OFICINAS DA FLIPENEDO 2024

As oficinas promovidas durante a Festa Literária de Penedo são gratuitas, com inscrições até o próximo dia 07 de abril, encerrando às 23h59. Se inscreva aqui:

Oficina de Escrita Criativa com Nivaldo Rodrigues: https://doity.com.br/oficinas-flipenedo-2024-escrita-criativa

Oficina de Crônica com Maurício Melo Júnior: https://doity.com.br/oficinas-flipenedo-2024-cronica

Oficina de Escrita Criativa – Poéticas do Ser com José Inácio Vieira: https://doity.com.br/oficinas-flipenedo-2024-escrita-criativa-jose-inacio

A Festa Literária é uma realização da Prefeitura de Penedo, através das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e conta com o apoio da Universidade Federal Alagoas (UFAL), Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Faculdade Raimundo Marinho (FRM), Amaru Sustentabilidade, Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciência (APLACC) e Laboratório Escola de Arte e Cinema.

TERÇA-FEIRA, 09 DE ABRIL

Concurso de Frase e Foto do Projeto Turismo do Saber – Um Olhar Sobre Penedo, das 8h às 10h, no Theatro Sete de Setembro

Feira de Livros e Artesanato, das 16h às 22h, no Largo de São Gonçalo

Abertura oficial e roda de conversa “Lêdo Ivo – O Poeta das Lagoas e do Mar”, com Maurício Melo Júnior, Marina Ivo, Carlito Lima, José Inácio e Fernando Fiúza, das 19h às 21h, no Theatro Sete de Setembro

Show musical com Maxylene Cruz, às 21h, no Largo de São Gonçalo

QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL

Contação de Histórias, das 8h às 10h, no Theatro Sete de Setembro

Oficina “Um Mar sem Lixo”, com Andrea Paiva, das 8h às 10h, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

Oficina “Escrita Criativa”, com Nivaldo Rodrigues, das 8h às 10h, na Associação Comercial de Penedo

Mesa “Os Desafios Femininos no Mundo Acadêmico”, com Marta Eugênia e Bruna Alves e mediação por Luciana Alves, das 8h às 10h, na Associação Comercial de Penedo

Contação de histórias, das 14h às 16h, no Theatro Sete de Setembro

Oficina “Contação de Histórias e Desenho Livre”, das 14h às 16h, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

Oficina “Crônica”, com Maurício Melo Júnior, das 14h às 16h, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

Bate-papo com Gustavo Amorim, falando sobre sua histórica e o capacitismo, das 14h às 16h, na Associação Comercial de Penedo

Área Kids, das 16h às 17h, no Largo de São Gonçalo

Sarau na Jardineira, das 16h às 17h, com concentração no Largo de São Gonçalo

Apresentação cultural, às 17h, no Largo de São Gonçalo

Feira de Livros e Artesanato, das 16h às 22h, no Largo de São Gonçalo

Mesa “Uma Breve Viagem pela Tradição Literária”, com Francisco Araújo e José Inácio Vieira e mediação por Fernando Fiúza, das 19h às 22h, no Theatro Sete de Setembro

Show musical com Allê, o Santo, às 20h, no Largo de São Gonçalo

QUINTA-FEIRA, 11 DE ABRIL

Contação de Histórias, das 8h às 10h, no Theatro Sete de Setembro

Oficina “Um Mar sem Lixo”, com Andrea Paiva, das 8h às 10h, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

Oficina “Escrita Criativa”, com Nivaldo Rodrigues, das 8h às 10h, na Associação Comercial de Penedo

Oficina “Escrita Criativa – Poéticas do Ser”, com José Inácio Vieira, das 8h às 10h, na Associação Comercial de Penedo

Contação de Histórias, das 14h às 16h, no Theatro Sete de Setembro

Oficina “Contação de Histórias e Desenho Livre, das 14h às 16h, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

Bate-papo da Escrita do Roteiro à Produção Cinematográfica, com Melina Vasconcelos e Renah Berindelli, das 14h às 16h, na Associação Comercial de Penedo

Mesa “Desafios e Oportunidades do Mercado de Livros”, com Patrycia Monteiro e Allê, o Santo, por mediação de Jonas Lima, das 14h às 16h, na Associação Comercial de Penedo

Área Kids, das 16h às 17h, no Largo de São Gonçalo

Sarau na Jardineira, das 16h às 17h, com concentração no Largo de São Gonçalo

Apresentação cultural, às 17h, no Largo de São Gonçalo

Feira de Livros e Artesanato, das 16h às 22h, no Largo de São Gonçalo

Roda de Conversa “José Damasceno”, com Moezio de Vasconcellos e Daniel Damasceno, das 19h às 22h, no Theatro Sete de Setembro

Exibição Cinematográfica do filme “Lêdo Ivo – Canções de Farol e Maresia”, com debate com Nilton Resende, Maurício Melo Júnior, Marina Ivo e Graça Ivo, por mediação de Sérgio Onofre, das 19h às 22h, no Cine Penedo

Show musical com Francys Batista, às 20h, no Largo de São Gonçalo

SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL

Lançamento de Livros, com Andrea Paiva, Ceiça Conceição e Marcos Nunes, das 8h às 11h, no Theatro Sete de Setembro

Bate-papo com Isis Florescer – Mergulhando na literatura através da poesia para jogar luz sobre os corpos, identidades e vivências trans, das 9h às 11, na Associação Comercial de Penedo

I Encontro Regional de Bibliotecas Públicas e Museus – Região do Baixo São Francisco, das 9h às 11, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

Encontro das Academias de Letras, com Clébio Araújo, Alberto Rostand e Carla Emanuelle, por mediação de Cícero Manoel, das 14h às 16h, no Theatro Sete de Setembro

Oficina “Contação de Histórias e de Desenho Livre”, das 14h às 16h, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

Bate-papo com Manuella Sthephany, das 14h às 16h, na Associação Comercial de Penedo

Mostra Sururu Itinerante, das 14h às 16h, no Cine Penedo

Área Kids, das 16h às 17h, no Largo de São Gonçalo

Sarau na Jardineira, com concentração no Largo de São Gonçalo, das 16h às 17h

Barco Literário – Sarau de Cordel, das 17h, no Porto das Balsas

Feira de Livros e Artesanato, das 16h às 22h, no Largo de São Gonçalo

Show de encerramento com o cantor Toquinho, às 21h, no Largo de São Gonçalo

por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC – Edição Fernando Vinícius/Secom PMP