Vereador Sargento Marival rebate declaração feita em programa de rádio de Penedo

O Vereador Sargento Marival (Marival Oliveira) cobrou retratação do ex-secretário municipal Marcos Beltrão, que participa rotineiramente de programa veiculado na rádio Farol FM, mencionando fala que o parlamentar não disse, sobre raio-x ser artigo de luxo.

De forma incisiva, o vereador pediu que Marcos Beltrão ouça a gravação, analise, tenha bom senso e se retrate, avaliando que o opositor está “cego pela busca do poder” e que ele tenha hombridade para se retratar, frisando que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade.

Além disso, Marival Oliveira destacou suas ações como vereador e sua satisfação de propor projetos para fazer o bem, citando o Programa Bolsa Atirador, sinalização do trânsito no comércio da cidade, a iniciativa que melhorou a segurança na orla e no centro de Penedo, com a presença da Guarda Patrimonial; cobrando a efetivação da redução da idade para idosos com passe livre nos coletivos urbanos, baixando para a partir dos 60 anos, sendo a idade atual estabelecida em a partir dos 65 anos.

Sargento Marival citou ainda iniciativas de mandatos anteriores, entre elas a emissão de RG e CTPS em Penedo, viabilizada no governo Téo Vilela, com apoio do então prefeito Alexandre Toledo e da secretária municipal de Assistência Social, Ivana Toledo. “Não nego minhas raízes, tenho personalidade. Eu estou nesta casa porque represento o povo de Penedo, quem me coloca aqui são meus amigos e as pessoas que acreditam no meu trabalho”, afirmou, convidando para que as pessoas acompanhem suas redes sociais para conhecer seu trabalho.

Na forma de requerimento, pede solução para os buracos no Conjunto Vale do São Francisco e apresentou votos de boas vindas ao novo comandante do 11º BPM.

Fonte: Ascom CMP