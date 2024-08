Sete clubes devem participar do Campeonato Alagoano Feminino 2024

O calendário de competições da Federação Alagoana de Futebol (FAF) segue a todo vapor no segundo semestre. Após a realização da maioria dos campeonatos de base, está chegando o Campeonato Alagoano Feminino 2024, que deve ter a participação de sete equipes, que tiveram seus nomes divulgados nesta terça-feira (27).

As inscrições para a competição encerram-se nesta semana. Os clubes que colocaram seus nomes foram: Acauã, Guarani de Paripueira, Canoense, Atlético Alagoano, CRB, Grota do Facão e UDA.

Ainda há possibilidade de alguns deles desistir, mas o comunicado deve ser feito até o Conselho Arbitral, que está marcado para o próximo dia 2 de setembro, no auditório do Estádio Rei Pelé, em Maceió.

É justamente no encontro que serão definidos a fórmula da competição, a data de estreia e o regulamento. Porém, o formato do campeonato não deve fugir do padrão dos últimos anos, com pontos corridos e mata-mata para definir o campeão. A UDA, além de ser o time detentor do maior número de troféus no Estado, é a atual campeã.

Há uma diminuição em relação ao número de times que disputou o campeonato em 2023. No ano passado, foram oito equipes participantes. As ausências são de Desportivo Aliança e Coruripe, enquanto a novidade é a Grota do Facão.

O Campeonato Alagoano Feminino dará vaga ao campeão para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025, equivalente à Terceira Divisão do futebol nacional.

Fonte: Gazetaweb