Veja Programação Religiosa da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2025

A tradicional festa do Bom Jesus dos Navegantes celebra em 2025 141 anos de devoção e fé, com o tema “Com o Bom Jesus dos Navegantes sejamos peregrinos da esperança” e o lema “A esperança não decepciona” (Rm 5,5). O evento, que mobiliza fiéis e peregrinos de toda a região, conta com uma programação repleta de atividades religiosas, culturais e recreativas, reafirmando a fé e a tradição que marcam essa celebração centenária.

PROGRAMAÇÃO

03.01.2025 – Sexta Feira

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Povoado Saúde em Sergipe.

04.01.2025 – Sábado

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Povoado Saúde em Sergipe, em direção à Paróquia de Santo Antônio (Catedral) da cidade de Propriá Sergipe.

05.01.2025 – Domingo

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Paróquia de Santo Antônio (Catedral) da cidade de Propriá Sergipe, em direção à Igreja Nossa Senhora da Conceição na cidade do Porto Real do Colégio Alagoas.

17h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Igreja Nossa Senhora da Conceição na cidade do Porto Real do Colégio Alagoas, em direção à Igreja de São João Batista na cidade de Igreja Nova Alagoas.

06.01.2025 – Segunda Feira – NOITE MARIANA

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Igreja de São João Batista na cidade de Igreja Nova Alagoas, em direção à Capela de Santa Luzia no Povoado Alagoinha em Penedo Alagoas.

17h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela de Santa Luzia no Povoado Alagoinha em Penedo Alagoas, em direção à Praça da Fé.

18h00: Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé.

19h30: Celebração Eucarística no palco da Praça da Fé, dando início às festividades dos 141 anos do Bom Jesus dos Navegantes – Presidente da Celebração: Pe. Samuel Oliveira.

Animação Litúrgica: Ministério Celebrai (Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora).

07.01.2025 – Terça Feira – NOITE DA FAMÍLIA

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Capela da Santa Cruz no Povoado Ponta Mofina, município de Penedo Alagoas.

17h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, da Capela da Santa Cruz no Povoado Ponta Mofina, em direção à Praça da Fé.

18h00: Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé.

19h30: Celebração Eucarística no palco da Praça da Fé – Presidente da Celebração: Monsenhor José Antônio Neto.

Animação Litúrgica: Coral da Família (Catedral Diocesana).

Participação: Mães Cristãs, Terço dos Homens, Terço das Mulheres, Mãe Rainha e Legião de Maria.

Intenções: Todas as famílias de Penedo e peregrinos.

08.01.2025 – Quarta Feira – NOITE DA JUVENTUDE

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Capela Imaculada Conceição na Cooperativa Segundo Núcleo.

18h00: Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, da Capela Imaculada Conceição na Cooperativa Segundo Núcleo, em direção à Praça da Fé.

18h40: Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé.

19h00: Santo Terço.

19h30: Celebração Eucarística no palco da Praça da Fé – Presidente da Celebração: Frei Wilson Oliveira OFM.

Animação Litúrgica: Ministério de Deus (Paróquia São Rafael).

Intenções: CEBS; Centro Juvenil Nossa Senhora Auxiliadora, Pastoril, Infância Missionária, Comunidades: Cerquinha da Laranja, Nossa Senhora do Rosário e Bom Jesus dos Navegantes.

20h30: Apresentação de Folguedos Locais – Pastoril da Paróquia de Santa Luzia.

09.01.2025 – Quinta Feira – NOITE EUCARÍSTICA

06h00: Toque do Sino e Oração do Angelus. (Capela da Santa Cruz).

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Paróquia de São Francisco de Assis.

18h00: Toque do Sino e Oração do Angelus. (Capela da Santa Cruz).

18h30: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, da Paróquia São Francisco de Assis, em direção à Praça da Fé.

19h30: Celebração Eucarística no Palco da PRAÇA DA FÉ – Presidente da Celebração: Pe. Jackson de Santana.

Animação Litúrgica: Ministério Vox Populi (Catedral Diocesana).

Participação: Apostolado da Oração, Vicentinos, Pastoral do Dízimo, Catecumenato e PASCOM.

Comunidades: Paróquia São Francisco de Assis, Povoados Riacho do Pedro, Marcação, Peixotos, Alto da Várzea, Santa Amélia, Cidade do Povoado São Benedito e Comunidade Ranquinês.

20h30: Trezena e Cantoria de Violeiros.

10.01.2025 – Sexta Feira – NOITE DO CORAÇÃO DE JESUS

06h00: Toque do Sino e Oração do Angelus. (Capela da Santa Cruz).

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

18h00: Toque do Sino e Oração do Angelus. (Capela da Santa Cruz).

18h30: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em direção à Praça da Fé.

19h30: Celebração Eucarística no Palco da PRAÇA DA FÉ – Presidente da Celebração: Pe. Nivaldo Souza.

Animação Litúrgica: Coral da Catedral.

Participação: Pastoral Familiar, Apostolado da Oração, Ministros da Eucaristia e Grupo de Jovens.

Comunidades: São João Batista, São Geraldo, Santa Luzia e São José.

21h00: Show com a Banda Musical 12 de Abril.

11.01.2025 – Sábado

06h00: Toque do Sino e Oração do Angelus. (Santa Cruz).

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Paróquia de Santa Luzia.

Toque do Sino e Oração do Angelus. (Capela da Santa Cruz)

16h00hs. Tarde Recreativa (Diversas Competições Infantil) Local PRAÇA DA FÉ.

CORRIDA DE SACO | CORRIDA DO OVO | CORRIDA DE CAVALO DE PAU

CORRIDA DE PERNA DE PAU | QUEBRA-POTE | CORRIDA DE JERICO

Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, da Paróquia de Santa Luzia, em direção à Praça da Fé.

18h00hs. Salva de Fogos Pirotécnicos, Toque do Sino e Oração do Angelus. (Capela da Santa Cruz)

18h05hs. Santo terço

18h25hs. Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé.

18h30hs. Celebração Eucarística no Palco da PRAÇA DA FÉ – Presidente da Celebração: Padre Daniel do Nascimento.

Animação Litúrgica: Ministério Vida Nova (Paróquia Santa Luzia).

Noiteiros: Diocese de Penedo AL.

Comunidades: São Miguel, São Francisco e Paróquia de Santa Luzia.

Convidados: Prefeitura Municipal de Penedo, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Tiro de Guerra, Polícia Civil, SMTT, Guarda Municipal, Bancários, Comerciantes, Funcionários Públicos e SINDSPEM.

20h30hs. Evangeliza Show com Eliana Ribeiro.

01.2025 – Domingo

Celebração Eucarística no Palco da PRAÇA DA FÉ – Presidente da Celebração: Frei Denys.

Animação Litúrgica: Ministério Santa Cruz (Catedral Diocesana).

Celebração Eucarística no Palco da PRAÇA DA FÉ – Presidente da Celebração: Padre Samuel Ventura de Oliveira e Frei Edilson.

Animação Litúrgica: Ministério Kairós (Catedral Diocesana).

Evangeliza Show com o Ministério Família Recomeçar

12h00hs. Toque do Sino e Oração do Angelus.

Saída da Procissão Triunfal da Capela de Santa Cruz, com o Andor do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes (Acompanhamento do Ministério da Juventude Missionária da cidade de Santana do São Francisco), percorrendo as principais ruas da Comunidade em direção ao cais do Porto Rio São Francisco para realização da procissão Fluvial.

Chegada de Santa Cruz no Palco da PRAÇA DA FÉ – Celebração da Santa Missa

Presidente da Celebração: Dom Valdemir Ferreira dos Santos (concelebrada com todos os padres da diocese).

Animação Litúrgica: Ministério Vox Populi (Catedral Diocesana).

Encerramento da Festa com um Show Pirotécnico.

