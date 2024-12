Justiça eleitoral diploma Prefeito Ronaldo Lopes, Vice-Prefeito Valdinho Monteiro e vereadores de Penedo

O auditório do Fórum do Tribunal de Justiça de Alagoas em Penedo ficou pequeno na manhã desta quinta-feira, 20, para a quantidade de pessoas que prestigiaram a diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios de Penedo e de Piaçabuçu.

No espaço recentemente revitalizado, a 13ª Zona da Justiça Eleitoral – instância responsável por conduzir as eleições majoritárias e proporcionais nas duas cidades ribeirinhas – realizou a cerimônia aberta ao público, sob a coordenação do Juiz José Eduardo Nobre Carlos e o Promotor de Justiça João Batista Santos Filho.

Seguindo o protocolo da solenidade que oficializa o resultado do pleito realizado no último dia 06 de outubro, a diplomação foi iniciada pelo município com maior número de habitantes, a partir dos candidatos eleitos e primeiros suplentes para a Câmara Municipal de Penedo.

Após os vereadores, a justiça eleitoral diplomou o Vice-Prefeito José Evaldo dos Santos Monteiro (Valdinho Monteiro) e o Prefeito Ronaldo Pereira Lopes.

Gestor eleito com 24.059 votos, número recorde nas eleições em Penedo e equivalente a mais de 70% dos votos válidos (71,33%), Ronaldo Lopes destacou o trabalho da justiça eleitoral e o reconhecimento do povo penedense ao trabalho que continua.

“Eu gostaria de iniciar dizendo o quanto foi importante a forma como a justiça eleitoral conduziu esse processo e parabenizar pelo resultado que vocês conseguiram”, afirmou, dirigindo-se ao juiz José Eduardo e ao promotor João Batista sobre o pleito bastante disputado, mas “que transcorreu na maior tranquilidade possível”, saudando ainda os políticos eleitos em Piaçabuçu.

Ronaldo Lopes também falou sobre as perspectivas para o mandato 2025-2028.

“A votação que eu e Valdinho tivemos só aumenta a nossa responsabilidade com o desenvolvimento de Penedo, com a melhoria da qualidade de vida do povo, e iremos fazer um mandato ainda melhor do que o que foi feito até agora. O povo de Penedo mostrou o caminho que nós temos que seguir nos próximos quatro anos para que a nossa cidade se desenvolva cada vez mais e com mais justiça social para o nosso povo”, afirmou, com referência especial às famílias do campo.

Nesse aspecto, Ronaldo Lopes frisou a parceria com Valdinho Monteiro, representante da zona rural durante três mandatos na Câmara de Vereadores de Penedo.

“Nós tivemos a oportunidade de dar uma atenção muito especial ao homem do campo nesse primeiro mandato e agora, vamos intensificar mais do que nunca. Por isso que eu fui buscar o Valdinho, um homem do campo, um homem que nasceu no povoado e conhece a realidade dos povoados para que nós possamos, junto com os vereadores, fazer um trabalho para melhorar ainda mais a vida do homem do campo e melhorar cada vez mais a vida daquelas pessoas mais necessitadas. Então, não tenho dúvida de que no mandato que se inicia no próximo dia 1º de janeiro, nós manteremos essa ideia de trabalhar priorizando principalmente as pessoas mais carentes, priorizando a educação, a saúde, aquilo que realmente mais afeta essas populações, aquilo que mais precisam e que dependem realmente do poder público. Este é o nosso compromisso, meu e de Valdinho, e dos vereadores que vão formar a nossa bancada e até mesmo daqueles que vão fazer a oposição, mas que também estarão fazendo o seu trabalho na Câmara de Vereadores”.

por Fernando Vinícius – Secom PMP