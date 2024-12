Secretário diz que produção da Secom qualifica o papel da comunicação pública

No momento em que o jornalismo enfrenta grandes desafios, como a chuva de informações que chegam via internet, produzidas, em grande parte, por pessoas sem compromisso com a verdade e a checagem dos fatos, a comunicação pública e efetiva produzida por profissionais capacitados se torna um grande diferencial na integridade da informação, entregando qualidade em grande quantidade. Em 2024, a Secom produziu, junto com as assessorias de comunicação do Governo de Alagoas, quase seis mil matérias, que ocuparam espaços de destaque na mídia em todas as suas formas.

Mais que a produção jornalística, durante este ano a Secretaria de Estado da Comunicação realizou diversas ações focadas no importante papel social da comunicação pública, de levar informação e conhecimento sobre serviços e ações do governo, promovendo campanhas educativas, produzindo conteúdos para as redes sociais, além do combate às fake News e na promoção de cursos de capacitação para manter a equipe sempre atualizada.

O secretário Joaldo Cavalcante diz que essa atuação é essencial quando se fala de informação pública, uma vez que ela atua em várias frentes e impacta diariamente a vida de milhares de pessoas. Entre as principais ações que promovem a integridade da informação do Estado nos dias atuais, destacam-se as campanhas institucionais numa abrangente diversidade de temas, em várias produções, algumas delas premiadas ao longo de 2024.

Destacaram-se pelo importante papel social, as campanhas de doação de sangue, com o Hemoal; a de Assédio Moral em parceria com a CGE e com o Ministério Público do Trabalho; a campanha “Todo o Dia é 18 de Maio”, produzida junto com a Secdef; a do Disque Denúncia, com a Segurança Pública; e também a campanha do Dia da Consciência Negra, feita com 100% de atores pretos.

Outro destaque foi a campanha “Segurança no Trânsito”, produzida junto com o Detran, com objetivo de conscientizar a população sobre os perigos de dirigir em alta velocidade. No vídeo, um motociclista dirigindo de forma imprudente, sofre um acidente, e a mensagem mostra que, como ele, outras 14 mil pessoas por ano se acidentam dessa forma, o que traz consequências também na sobrecarga das unidades de emergência. A campanha foi destaque durante o 5° Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, que ocorreu em Brasília no mês de junho, do qual o secretário Joaldo Cavalcante participou.

“Através dessas iniciativas, estamos valorizando a informação. Isso é muito importante, porque prestamos um importante serviço público, trazendo ao cidadão, por meio da nossa Agência Alagoas e dos veículos de comunicação, sejam eles rádios, redes sociais, sites ou televisão, todos esses conteúdos, que representam prestação de serviço à sociedade. Orientados pela Secom, esses produtos levam conscientização e promovem as iniciativas governamentais, fortalecendo a eficiência da comunicação pública”, reforça Joaldo, que divide a gestão da Secom com o secretário executivo de Gestão Interna, jornalista Wendel Palhares.

Produção jornalística

A equipe da Secom é formada por profissionais qualificados que atuam em todas as áreas da comunicação: repórteres, profissionais de imagem, produtores de conteúdos para rádio, TV e redes sociais, editores, gerentes e superintendentes que trabalham diariamente para garantir a efetividade das informações referentes ao Governo de Alagoas e os serviços que são oferecidos por ele. Além disso, a Secom atua no gerenciamento de crises, juntamente com as assessorias dos órgãos, unificando a comunicação do governo.

No campo da produção jornalística, a Agência Alagoas desempenhou um papel central na distribuição da comunicação do governo. Tomando como parâmetro o ano de 2021, quando foram produzidas 967 matérias jornalísticas, a produção de conteúdos para a Agência Alagoas aumentou mais de 500% na gestão do governo Paulo Dantas. Em 2023, foram distribuídas 5.472 matérias (média de 15 por dia). Em 2024, até o mês de novembro, já foram contadas 5.832 matérias (média de 17 a 18 por dia), superando a marca anterior. Esse aumento exponencial reflete a prioridade do governo em qualificar a produção de informações institucionais, valorizando o jornalismo em um contexto de desafios, o maior deles, o combate à disseminação de falsas notícias pelas redes sociais

Capacitações, memória pública e combate à desinformação

Com o objetivo de proporcionar qualificação profissional continuada e debater temáticas de grande relevância social que fazem parte do dia a dia da comunicação, a Secom realiza o Ciclo Tendências & Soluções.

Neste ano, foram realizados 6 edições, incluindo o primeiro Tendências & Soluções no interior do Estado. Foram tratados temas como: comunicação pública nas redes sociais, fotografia móvel, inteligência artificial, cobertura da imprensa alagoana no G20 e oficina de videomaker, proporcionando a troca de conhecimento com profissionais de grande referência em cada um desses seguimentos.

Já na parte de preservação da história, a Secom realiza publicações materiais que resgatam a memória, como, por exemplo, a Revista Alagoana, que reúne os principais feitos do governo, eternizando as ações e principais entregas. Foram duas edições publicadas este ano. A superintendente de comunicação, Fátima Almeida, faz parte da produção deste material e reforça o compromisso com cada etapa de elaboração.

“É um trabalho em equipe. Todos se envolvem, desde o levantamento das principais entregas, a checagem de números e informações com as assessorias, a fotografia, a diagramação, a edição dos conteúdos, a revisão. É um trabalho completo de produção jornalística. Afinal, a Secom tem esse papel de unificar e produzir a comunicação do Estado e registrar a história. O produto pronto, enviamos para escolas, bibliotecas e outras instituições, para difundir as informações e guardar a memória”, explica Fátima.

Outra área que a Secom atua com atenção, além da produção de conteúdos, é no combate às notícias falsas. Com a linha editorial “Alagoas contra as fake news”, os jornalistas desempenham o papel no combate à desinformação, reforçando a transparência e o compromisso com a verdade.

por Ana Beatriz Rodrigues / Agência Alagoas