Prefeito Ronaldo Lopes empossa Secretária da Fazenda e Controladora Geral do Município

O auditório da Casa de Aposentadoria ficou lotado nesta terça-feira, 04, data da posse da economista Karine Silva como Secretária da Fazenda da Prefeitura de Penedo e da advogada Paloma Tojal como Controladora Geral do Município.

Além de servidores municipais, amigos e parentes das novas integrantes do primeiro escalão do governo Ronaldo Lopes prestigiaram a solenidade que reafirma o protagonismo feminino na administração da máquina municipal penedense.

Profissionais respeitadas, elas trazem o aprendizado adquirido na SEFAZ Alagoas durante o governo Paulo Dantas – representado na cerimônia por Renata Santos, atual gestora da Fazenda Estadual -, junto com outras vivências no serviço público, Karine como bancária da Caixa Econômica Federal e Paloma à frente da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev).

“A gente sabe o quanto as mulheres são comprometidas, têm garra e muitas vezes exercem milhares de papéis, além do profissional. E eu queria, com isso, enaltecer a gestão do Ronaldo Lopes e do Valdinho não só por dar essa casa para as mulheres atuarem, mas por acreditar que as mulheres fazem a diferença na gestão pública”, disse Karine Silva em seu discurso, agradecendo ainda aos colegas de trabalho da Caixa e da Sefaz Alagoas.

Karine Silva reafirmou seu comprometimento com o trabalho e o desenvolvimento do município. “Assim como com todos os penedenses, eu vou lutar para crescer junto com o Prefeito Ronaldo Lopes, com o vice-prefeito Valdinho e a gente sabe que precisa viabilizar recursos para que os projetos de governo aconteçam e eu tenho esse compromisso de possibilitar que todos os secretários e secretárias consigam viabilizar seus projetos”, acrescentou, fazendo um agradecimento emocionado à sua mãe.

Paloma Duarte também externou sua gratidão aos familiares e gestores que acreditaram em seu potencial, mencionando de forma especial o Governador Paulo Dantas por ter entendido seu pedido para deixar a Seprev e assumir um novo desafio, agora na Prefeitura de Penedo.

“Pode soar um pouco estranho, já que eu estava numa pasta como Secretária de Estado no governo de Alagoas, e também queria mais uma vez agradecer ao governador por ter me apoiado na decisão de abrir mão da gestão de prevenção à violência para assumir essa missão. Quando conversei com ele, eu disse que esse é um sonho de carreira profissional para mim, atuar na área da controladoria”, explicou a advogada, agradecendo também ao ex-gestor da Sefaz AL, George Santoro, e à Secretária Renata Santos.

Com familiares em Porto Real do Colégio, Paloma ressaltou que a colaboração com o desenvolvimento de Penedo também é extensiva para toda a região do Baixo São Francisco, demonstrando sua felicidade por ter a presença da avó na cerimônia.

Em sua mensagem de boas vindas, Ronaldo Lopes relembrou uma frase que disse para secretários e secretárias municipais durante a primeira reunião geral em 2001, assim que assumiu o primeiro mandato.

“Vamos pensar Penedo grande, não podemos pensar Penedo pequeno, e vejam o que aconteceu”, pontuou o prefeito, mencionando avanços em economia criativa, turismo, qualidade de vida, educação e infraestrutura. “Penedo recebe vocês de braços abertos porque está vivendo um novo momento e vocês vão contribuir muito”, reforçou o administrador reeleito com 71% da votação.

“Nós estamos iniciando um novo mandato, temos quatro anos pela frente e o desafio é o mesmo: Vamos continuar pensando Penedo grande”, reafirmou Ronaldo Lopes, gestor que criou a Secretaria da Mulher na Prefeitura de Penedo e viabiliza a formação profissional para toda a população adulta do município, inclusive o público feminino.

“Eu acredito na capacidade de trabalho das mulheres de todas as formas, seja como membro do primeiro escalão do governo ou para trabalhar na construção civil, nas mais diversas modalidades em que ainda persiste aquela ideia de que só os homens podem ocupar. Nós temos mulheres trabalhando em praticamente todas as áreas e isso nos alegra bastante”, afirmou Ronaldo Lopes.

