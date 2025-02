Prefeito Ronaldo Lopes se reúne com primeiro escalão do governo para alinhar próximos passos do Programa Futuro Turismo Brasil e UNESCO

Prefeito Ronaldo Lopes se reúne com primeiro escalão do governo para alinhar próximos passos do Programa Futuro Turismo Brasil e UNESCO

Com objetivo de atualizar e alinhar os próximos passos do Futuro Turismo Brasil, programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Sebrae Nacional no qual Penedo foi selecionado, o prefeito Ronaldo Lopes se reuniu com o primeiro escalão do governo.

O encontro foi realizado nesta quarta-feira, 12, no auditório da Procuradoria Geral do Município, onde a diretora de Economia Criativa Karlinne Cordeiro da SETUREC mostrou os avanços da cidade ribeirinha, a exemplo do projeto Destino Penedo Acessível, já apresentado em diversos eventos Brasil afora e tem como objetivo possibilitar, através de QR Codes instalados nos pontos turísticos, que pessoas com deficiência possam, de forma mais autônoma, conhecer a história da cidade.

“A reunião foi extremamente produtiva, onde pudemos alinhar e fortalecer com os antigos e novos secretários as ações do setor do Turismo para Penedo. Pontuamos e discutimos os avanços já conhecidos e, também, os desafios que ainda temos pela frente para mantermos o selo da UNESCO e conquistar o de Destino Turístico Inteligente (DTI)”, disse o prefeito Ronaldo Lopes.

Os secretários municipais também foram atualizados acerca dos próximos passos do programa, que é a implantação de um sistema de sensorização para a coleta de dados turísticos na Casa de Aposentadoria, Theatro Sete de Setembro e Igreja Nossa Senhora da Corrente.

Vale ressaltar que a medida é uma forte aliada e contribuirá para que Penedo seja um destino inteligente.

A Economia Criativa também foi pauta. Na oportunidade, o secretário municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, mostrou as conquistas de Penedo após ser reconhecida como membro oficial da Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria Cinema, e destacou a importância do engajamento e da participação de todas as secretarias para a permanência do selo internacional e na conquista do DTI.

“Entendemos que a participação de todos é fundamental para que o Destino Penedo mantenha o que já conquistou e possa conquistar cada vez mais. Com responsabilidade e integração vamos fazer com que Penedo se fortaleça e se consolide como um destino turístico de referência”, finalizou Jair Galvão.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC