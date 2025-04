Prefeito Ronaldo Lopes e Deputado Rafael Brito entregam investimentos para o povo de Penedo

Mais qualidade de vida para famílias de 25 ruas de diferentes localidades. Este é o resultado do investimento feito em Penedo, com recursos enviados pelo deputado federal Rafael Brito (MDB) para a prefeitura que executa corretamente o seu orçamento e as verbas recebidas.

A certeza de que o Prefeito Ronaldo Lopes aplica integralmente as emendas parlamentares destinadas para o município que administra exemplarmente, desde janeiro de 2021, foi destacada por Rafael Brito nesta sexta-feira, 26.

“A gente estava chegando aqui de carro, com vidro aberto, aí teve uma senhora que falou: prefeito Ronaldo me tirou da poeira! Essa é a verdade, é a dignidade que uma obra como essa traz para as pessoas”, disse o deputado no início do seu discurso durante a entrega da Rua Professora Mirian Reis Galvão, situada na Loteamento Santa Luzia, uma das 25 vias beneficiadas com o investimento de aproximadamente sete milhões de reais.

“Eu sempre tive muita confiança de destinar emenda para a administração do Ronaldo porque todo recurso que a gente envia para a prefeitura de Penedo, todo o dinheiro que a gente envia vai ser completamente revertido para o que a cidade mais está precisando”, afirmou Rafael Brito.

Com esse tipo de aporte financeiro, as obras de mobilidade urbana são executadas por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), além de outros serviços realizados ou em curso do Governo de Alagoas, conforme ressaltou Ronaldo Lopes, agradecendo o apoio de Renan Filho e Paulo Dantas.

“Penedo precisava de apoio para obras de infraestrutura e está sendo atendido. Nós estamos calçando várias ruas, com preferência para onde estão as escolas”, frisou Ronaldo Lopes, informando que o planejamento vai pavimentar a última rua do Loteamento Santa Luzia que ainda é de terra.

“Nós vamos fazer uma pista dupla na avenida da Escola Municipal Wilton Lucena, onde também estamos construindo 125 casas populares que precisavam dessa contrapartida do município para viabilizar o acesso”, informou o prefeito sobre a obra do Residencial Geraldo Lobo, o primeiro dos três conjuntos Minha casa, Minha Vida viabilizados por ele.

“Nós terminamos essa rua e estamos iniciando a outra, mas já são muitas ruas que estão pavimentadas, e também fazemos todas as calçadas, com rampa para cadeirantes, em respeito ao povo e esse também é um dos motivos de Penedo ser um dos doze Destinos Turísticos Inteligentes do Brasil”, acrescentou Ronaldo sobre o programa do Banco Mundial e Sebrae.

Representando o governador Paulo Dantas, o Secretário Executivo da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes, exaltou a evolução de Penedo a partir do governo feito por filhos da terra.

“Nos últimos quatro anos, e vamos completar agora mais quatro meses da segunda gestão, acontece uma verdadeira revolução em Penedo nas mais diversas áreas. A gente podia estar falando aqui da ponte Penedo-Neópolis, dos avanços na educação, na saúde e de tantas outras coisas, mas eu quero falar de uma revolução de pertencimento. O que a gente está vivendo nos últimos quatro anos é que o prefeito Ronaldo, junto com toda a administração, vem trazendo de volta essa sensação de pertencimento”, afirmou Guilherme sobre o sentimento renovado de autoestima do povo penedense, orgulho que resultado de muito trabalho.

“Tinha prefeito que só passava aqui em época de eleição, de dois em dois anos. Eleição de deputado e eleição de prefeito. E o prefeito Ronaldo veio para fazer diferente, o Valdinho também, e assim vai continuar sendo feito porque nós penedenses merecemos, de fato, essa gestão que tem muita responsabilidade”, afirmou Guilherme, agradecendo ainda o apoio do deputado Rafael Brito.

Homenagem

O resgate da autoestima do povo penedense já é uma das marcas dos mandatos de Ronaldo Lopes. Todas as obras inauguradas a partir de 2021 homenageiam figuras ilustres da Cidade dos Sobrados, iniciativa que preserva a memória de pessoas como a professora Mirian Reis Galvão.

Representada por sua família na cerimônia, a trajetória da docente em Ciências e esposa do médico Luiz Peixoto Galvão foi recordada por Célia Galvão, uma das filhas do casal que também gerou Luiz Paulo Galvão, Jaime Galvão e Elisabeth Galvão.

Segundo Celinha, a professora Mirian tinha um cuidado materno com seus alunos e alunas, comportamento atestado por Ronaldo Lopes, um dos que tiveram a honra de receber os ensinamentos da Professora Mirian Reis Galvão.

“Esta homenagem é muito merecida, porque Miriam Reis Galvão foi mais do que uma grande professora, foi uma grande mestra. Ela se formou em Farmácia na Universidade Federal de Pernambuco e na sua formatura foi laureada, recebeu um prêmio por ter sido uma das melhores ou talvez até a melhor aluna do curso. Ela foi também eleita, por unanimidade entre os colegas, para ser a oradora da turma”, recordou a filha, pontuando sobre a honraria até então praticamente exclusiva aos homens.

“Eu desejo que Deus abençoe essa rua, que ela seja sempre muito feliz, que os moradores daqui sejam muito felizes e que a rua seja tão bonita e tão feliz como foi a professora Miriam Reis Galvão”, concluiu Célia Galvão diante da população, moradores, servidores públicos e vereadores.

