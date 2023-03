Já classificado, CRB perde para o Bahia e pega Sport no mata-mata: 3×0

Em partida na noite desta quarta-feira (22), o CRB jogou um futebol aquém das expectativas de sua torcida e perdeu para o Bahia, por 3 a 0, pela Copa do Nordeste. A bola rolou na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA. O Galo já estava classificado, mas ainda tentava chegar a uma melhor posição para ter alguns benefícios no mata-mata da competição. Porém, não deu.

Além disso, com essa derrota, o Galo perdeu a sua invencibilidade nesta temporada. Os gols do embate foram de Chávez e Everaldo (pênalti), para o Bahia, ambos na etapa inicial; e de Arthur Sales, no segundo tempo.

Como se classificou em 4º lugar no Grupo A, com 13 pontos, o CRB vai enfrentar o Sport, que ficou na 1ª colocação, com 19 pontos e no mesmo grupo. O dia do jogo ainda não está definido, mas será no Recife-PE.

Já o Bahia, que já estava eliminado, vai voltar as atenções para a grande decisão do Campeonato Baiano, quando vai enfrentar a Jacuipense no jogo de ida, no domingo (26), no Valfredão, às 16 horas, bem como na Copa do Brasil.

Fonte: Gazetaweb