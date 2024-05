Inscrições para a 5ª edição da Olimpíada de História de Alagoas são prorrogadas

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou nesta terça-feira (30) a prorrogação das inscrições para a edição 2024 da Olimpíada de História de Alagoas (OLHAL).

O procedimento deve ser feito até o dia 11 de maio pelo formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBn5Ej5xDUKy9pDoxf8VOmcTNOXAwErDQN3D39liU3RpwoCQ/viewform). O edital da competição está disponível pelo site da Seduc (www.educacao.al.gov.br) na seção de Avisos.

A OLHAL tem como proposta estimular o estudo da história afroindígena alagoana e preparar os estudantes para avaliações externas.

Como participar

Para participar, as escolas precisam montar equipes de três estudantes matriculados no 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1ª a 3ª séries do ensino médio e seus respectivos equivalentes na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede estadual de ensino. Um único professor pode orientar até três equipes, mas o estudante só pode integrar uma equipe.

Após preencher o formulário de inscrição e os dados solicitados, o professor orientador também deve informar um e-mail exclusivo da equipe, o qual precisa ser criado seguindo o modelo nomedaequipe.1gee@gmail.com. Esse endereço de e-mail é obrigatório e servirá de login de acesso para a primeira fase da olimpíada.

Premiação

A proposta de 2024 é fomentar a pesquisa e a implementação de projetos com o tema “Comunidade escolar e território: participação, interação e compromisso social com equidade”.

A novidade deste ano é que a equipe que alcançar o primeiro lugar na competição será premiada com um ano de bolsa de iniciação científica júnior oferecida pelo CNPq no valor de R$ 300 por mês.

A competição

A OLHAL possui três fases. A primeira, que acontece em 04 de junho, é uma prova online com 20 questões objetivas que possuem pesos diferentes. Já a segunda fase, prevista para o período de 1 a 5 de julho, consiste na entrega do pré-projeto de pesquisa de acordo com o formato indicado no edital e enquadrado no tema do ano letivo de 2024, tendo também relação com os seguintes subtemas norteadores: “Alagoas, sua História e sua Gente”; “Alagoas, Espaço de Resistência” e “Mulheres na História de Alagoas”.

A terceira e última etapa é a defesa do pré-projeto de forma presencial no Encontro Estudantil, o qual acontecerá em agosto. Cada equipe terá, no máximo, 12 minutos para se apresentar e a comissão avaliará conforme os critérios exigidos no edital.

Para Ricardo Santos, gerente especial de Práticas Pedagógicas da Seduc, a olimpíada contribui para ampliar o sentimento de pertencimento e o respeito à diversidade afroindígena alagoana. “A Olimpíada permite aos estudantes da rede estadual conhecerem ainda mais a história do seu povo, mergulhando nas nossas raízes afroindígenas. Além disso, ela colabora com o respeito à diversidade”, detalha o gerente.

por Cecília Calado (sob supervisão) / Ascom Seduc