IMA intensifica ações de educação, preservação e conscientização no Mês do Meio Ambiente

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA-AL) intensifica, a partir desta segunda-feira, 3, as ações de preservação, conscientização e educação ambiental, durante todo o mês de junho, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado na próxima quarta-feira, 5.

Sob o tema “Nossa terra. Nosso Futuro. Somos a geração restauração”, proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2024, o IMA preparou uma série de atividades em Maceió e cidades do interior. Recuperação de áreas desmatadas, workshops, exposição e caravanas ambientais compõem a programação (veja abaixo).

Destaque para o Passeio Ciclístico do IMA, no dia 30, e a entrega do Prêmio Ambientalista Afrânio Menezes para personalidades com trabalho dedicado à preservação ambiental, no dia 20.Nesta segunda-feira, 3, para dar início às ações, as equipes do IMA estarão em Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas, com a Caravana Ambiental, projeto que leva atividades lúdicas para crianças e jovens de escolas públicas e instituições. Na ocasião, o diretor-executivo do IMA, Ivens Leão, representa o órgão nas comemorações do Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco.

Dentro da programação do Mês do Meio Ambiente, o workshop ambiental será realizado na sede do órgão, no próximo dia 5. Os alunos da Escola Estadual Princesa Isabel conhecerão um pouco do trabalho interno do IMA, suas gerências, laboratório e herbário. A ação acontecerá em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Para o encerramento das atividades, no dia 30, será realizado um passeio ciclístico na orla de Maceió, com distribuição de kits e brindes para os participantes. A atividade reunirá ciclistas amadores e profissionais, proporcionando não apenas uma oportunidade de repensar as práticas ambientais, mas também um momento de lazer entre amigos e familiares. O link para as inscrições será disponibilizado em breve no site do IMA.

Programação

03/06 Caravana ambiental – Delmiro Gouveia

04/06 Ecocine – Juvenópolis Maceió

05/06 Workshop Ambiental (IMA/SEMARH) – IMA

05/06 Barco Escola – Base descentralizada do IMA em Marechal Deodoro

05/06 Alagoas Mais Verde e Plantio – Penedo

05/06 e 06/06 Exposição e lançamento do Catálogo do VII Concurso de Fotografia Ambiental – IMA

06/06 Caravana Ambiental – Piranhas

06/06 e 07/06 Exposição Nossa Praia (IMA/SEMARH) – Shopping Pátio

07/06 Oficina de sabão e Ecocine – Piranhas

07/06 Posse do Conselho Gestor da APA de Santa Rita – Base da Santa Rita

10/06 Cine Ambiental (APA do Pratagy) – Messias

10/06 Ação Cultivar Água CRIA Vida – Coruripe e Jequiá

11/04 Alagoas Mais Verde Recuperação de área Degradada – Taquarana

11/04 Reunião do conselho Gestor da APA da Caiçara – Santana do Ipanema

12/06 Palestra sobre Resíduos Sólidos – Maceió

13/06 Reunião Técnica de grupo de trabalho do Conselho da APA do Pratagy e Comitê de Bacia Hidrográfica do Pratagy. Para análise dos limites da APA – Maceió

13/06 Alagoas Mais Verde Recuperação de área Degradada – Belém

13/06 Oficina de produção de mudas e plantio – Detran Maceió

14/06 Entrega das lixeiras e porta bituca – Orla Maceió

15/06 Barco Escola – Base descentralizada do IMA em Marechal Deodoro

20/06 e 21/06 Barco Escola Nossa Praia – Pajuçara Maceió

20/06 Prêmio Afrânio Menezes – Casa da Indústria Maceió

30/06 Passeio ciclístico – Orla de Maceió

Fonte: Ascom IMA-AL