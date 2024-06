Prefeitura de Penedo lança 2ª edição do ProjetoTurismo do Saber

Estudantes do 9º ano de todas as escolas da Prefeitura de Penedo com oferta de ensino fundamental completo serão beneficiados com o Projeto Turismo do Saber, a partir do segundo semestre deste ano.

O trabalho de educação patrimonial e ambiental criado na gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo lançou sua segunda edição nesta quarta-feira, 05, no auditório da Casa de Aposentadoria.

A solenidade que reuniu alunos, alunas, professores e coordenadores também foi prestigiada pelo Prefeito Ronaldo Lopes e os secretários municipais Jair Galvão (SETUREC) e Luciano Lucena (SEMED).

“O Projeto Turismo do Saber foi lançado ano passado, com sucesso realmente muito grande em todas as escolas que participaram e não tivemos nenhuma dúvida que nós tínhamos que fazer a segunda edição”, afirmou Ronaldo Lopes sobre a iniciativa que também amplia o ensino sobre a história de Penedo, o sentimento de orgulho de ser penedense e a importância do turismo para a economia do município, em paralelo com outros setores.

“Nós temos um objetivo muito forte que é o desenvolvimento de Penedo, inclusive com o turismo. Penedo tem belezas que poucas cidades no mundo têm, nós fomos escolhidos, em nossa gestão, como Cidade Criativa da rede mundial da Unesco e também Destino Turístico Inteligente no Brasil”, destaca Ronaldo Lopes.

A cidade polo da região do Baixo São Francisco está pronta para gerar mais emprego e renda por meio do setor que é, por exemplo, o principal da economia de Maceió.

Os impactos das atividades relacionadas com o turismo em Penedo são apresentados in loco durante o Projeto Turismo do Saber. Além da parte teórica apresentada aos estudantes na sala de aula, alunos e alunas fazem um passeio pelo rio São Francisco e uma visita guiada no Centro Histórico que inclui empresas atuantes na cidade, parcerias da iniciativa que será retomada em julho, após o recesso escolar do meio do ano.

Em sua segunda edição, o Projeto Turismo do Saber atenderá diretamente cerca de 470 estudantes, inclusive com o concurso de frase e foto cujo tema é Um Olhar Sobre Penedo, premiando os três melhores trabalhos com telefone celular, tablet e computador.

Jair Soares e Luciano Lucena destacaram a integração entre as Secretarias de Educação e Turismo para o êxito do projeto que em sua primeira edição foi direcionado para estudantes do 6º ano de unidades de ensino da rede pública municipal situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, ampliando sua cobertura em 2024.

