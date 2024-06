Suspeito de homicídio tenta fugir pelo Rio São Francisco e é capturado

Um homem de 37 anos, acusado de um homicídio ocorrido no município de Piaçabuçu, Litoral Sul de Alagoas, foi preso nesse sábado (15) ao tentar atravessar o Rio São Francisco rumo ao Estado de Sergipe. Ele foi detido por policiais militares de Alagoas (PM/AL) e de Sergipe (PM/SE).

A guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em serviço no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Piaçabuçu, estava em patrulhamento quando recebeu informações sobre um homicídio ocorrido no bairro Brasília. Ao chegar à Rua André Vieira Dantas, os PMs encontraram a vítima, um homem de 36 anos, com marcas de disparos de arma de fogo.

Testemunhas indicaram o possível autor do crime, e a equipe iniciou as diligências imediatamente. “Informações indicavam que o suspeito foi visto embarcando na balsa com destino ao município de Brejo Grande, em Sergipe. Com o apoio de uma equipe do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) do 11º BPM, os policiais seguiram pela água em uma embarcação menor que a balsa. Ao perceber a aproximação da polícia, o homem se desfez da arma, arremessando-a no rio”, informou a Polícia Militar.

Do outro lado do rio, a PM sergipana, que havia sido acionada para dar apoio, já estava preparada. Militares do grupamento da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) da PMSE abordaram o suspeito assim que ele desembarcou. Capturado, o suspeito confessou a autoria do homicídio. Ele relatou ter uma rixa antiga com a vítima e ter agido em resposta às ameaças de morte que vinha sofrendo.

Após os procedimentos protocolares de entrega e repasse da custódia do homicida à guarnição do Cisp de Piaçabuçu, o infrator foi conduzido à Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, da Polícia Civil.

Fonte: Gazetaweb com Assessoria