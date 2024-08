Daniel Paulista recebe proposta do Sport e está perto de deixar o CRB

Após a demissão de Guto Ferreira, nesta quarta-feira (28), o Sport fez uma proposta ao técnico do CRB, Daniel Paulista, que está perto, assim, de deixar o Galo. Para isso, basta o time pernambucano pagar uma multa que, segundo informações, seria de R$ 1 milhão, mas o valor não foi confirmado.

O treinador regatiano até aceitou a proposta do time pernambucano e se reuniu nesta quarta à tarde com o executivo de futebol do CRB, Thiago Paes. Porém, como surgiu a exigência do pagamento desta multa, a saída do treinador ainda não foi sacramentada. E, então, ele seguiu hoje comandando os treinamentos no CT Ninho do Galo.

A Gazetaweb apurou que outras reuniões entre as diretorias do CRB e do Sport deverão ser realizadas para uma definição, que pode surgir a qualquer momento. Pela manhã, o presidente do CRB, Mário Marroquim, inclusive, se reuniu com o mandatário do Sport.

Informações de bastidores dão conta que Eduardo Barroca aparece como favorito para assumir o comando técnico do CRB. O último clube de Barroca, de 42 anos, foi o Avaí-SC.

Daniel Paulista passa por sua pior fase no comando técnico do CRB. O clube está sem vencer há nove jogos, sendo sete na Série B do Brasileiro. Com isso, a equipe regatiana ocupa a 16ª colocação na Segundona, com apenas 25 pontos, o que tem deixado a torcida regatiana na bronca e apreensiva.

