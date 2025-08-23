Deu Fantasma!!! ASA empata com Manauara e vai às quartas da Série D

23 de agosto de 2025
Apollo / Ascom ASA

Após empatar no Fumeirão por 0x0, com o Manauara, o ASA supera a pressão do Robô e se classifica para as quartas de final da Série D. A partida se iniciou às 17h deste sábado (23), horário que permitiu que a festa da torcida do Gigante, realizada no intervalo, fosse ainda mais impressionante, iluminando o estádio com os celulares e fazendo barulho com os fogos de artifício.

 

Com a classificação, o Fantasma fica a apenas dois jogos do tão sonhado acesso. Na partida de ida, fora de casa, o Gigante venceu por 1×0 e trouxe a vantagem para a sua casa, onde contou com a força da torcida para confirmar a classificação.

 

Sendo o líder geral, o ASA enfrentará o 8º colocado geral nas quartas de final, decidindo em casa na partida de volta do confronto.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

23 de agosto de 2025
