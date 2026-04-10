Ufal suspende aulas presenciais na Faculdade de Direito após aluna ser diagnosticada com meningite

De acordo com a universidade, a FDA acompanha o caso junto à família da estudante desde o início do diagnóstico, buscando orientações e adotando medidas de prevenção e contenção em conjunto com os órgãos de saúde estadual e municipal.

A Ufal informou ainda que a Vigilância Sanitária está monitorando integralmente a situação, adotando os protocolos necessários, como a administração de medicação profilática, além da orientação a estudantes, docentes e técnicos que tiveram contato com a aluna diagnosticada.