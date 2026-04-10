Ufal suspende aulas presenciais na Faculdade de Direito após aluna ser diagnosticada com meningite

10 de abril de 2026
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Ana Clara Pontes/g1

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) informou, nesta sexta-feira (10), que todas as aulas presenciais na Faculdade de Direito de Alagoas (FDA) estão suspensas após a confirmação de um caso de meningite bacteriana em uma aluna, de 20 anos, do curso. As aulas estão ocorrendo de forma remota. O estado de saúde da estudante não foi informado.

A FDA informou que as aulas estão suspensas, incialmente, durante esta sexta e devem retornar na próxima segunda-feira (13).

De acordo com a universidade, a FDA acompanha o caso junto à família da estudante desde o início do diagnóstico, buscando orientações e adotando medidas de prevenção e contenção em conjunto com os órgãos de saúde estadual e municipal.

A Ufal informou ainda que a Vigilância Sanitária está monitorando integralmente a situação, adotando os protocolos necessários, como a administração de medicação profilática, além da orientação a estudantes, docentes e técnicos que tiveram contato com a aluna diagnosticada.

Fonte: G1/AL

10 de abril de 2026
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