Trabalhadores rurais e Feira da Agricultura Familiar ganham novos investimentos da Prefeitura de Penedo

Quem esteve na Feira da Agricultura Familiar promovida pela Prefeitura de Penedo na tarde desta quarta-feira, 08, na Cohab, fez compra de alimentos saudáveis em um ambiente melhor padronizado.

Os 41 pontos de comercialização de itens colhidos diretamente da roça na zona rural de Penedo também está melhor distribuído, mantendo a média de cinco famílias em cada banca e uma cooperativa que comercializam sua produção uma vez por semana, revezando o local (praça da Cohab e do Barro Duro).

O prefeito Ronaldo Lopes, o vice Valdinho Monteiro e vereadores prestigiaram essa nova fase da Feira da Agricultura Familiar, conversando pessoalmente com os trabalhadores rurais que no início da semana também apresentaram proposta para fornecer alimentos à Secretaria Municipal de Educação por meio de chamada pública.

Os investimentos do governo Inovação e Crescimento direcionaram aproximadamente um milhão e meio de reais aos pequenos produtores rurais penedenses em 2025, apenas com recursos do PNAE para alimentação escolar, com 100% do percentual disponível aplicado na agricultura familiar.

“Desde quando assumimos a administração do município que determinei prioridade aos nossos agricultores na compra de itens da alimentação que fornecemos aos nossos estudantes e estamos avançando cada vez mais nesse trabalho que coloca comida saudável nas escolas e garante a permanência das famílias no campo porque isso garante a compra do que produzem”, ressalta Ronaldo Lopes.

Outra fonte de renda segura dos pequenos produtores rurais está na Feira da Agricultura Familiar, comércio sem atravessadores organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO).

“Nós providenciamos lonas de melhor qualidade e identificação para cada produtor em sua banca, isso facilita a organização da feira e também para os consumidores. É importante ressaltar que o Programa Penedo Produtiva oferece preparo e análise de solo sem custo para o pequeno produtor, também levamos assistência técnica, orientação para formalização do agricultor em conjunto com a Emater, além da parceria com a Codevasf na área da piscicultura, com distribuição gratuita de alevinos”, acrescenta Valdinho Monteiro, vice-prefeito e gestor da SEMDAGRO.

Por Secom PMP