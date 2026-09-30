Zona rural de Penedo recebe quase R$ 2 milhões em obras de pavimentação

Seja na zona urbana ou rural, a Prefeitura de Penedo vem investindo na mobilidade urbana e transformando a vida da população. Agora, chegou a vez de três comunidades receberem investimentos em infraestrutura que somam cerca de R$ 2 milhões. Os povoados Marituba de Cima, Ilha das Canas e Ponta Mofina já estão recebendo mais de 10 mil metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo, além de guias, linha d’água e drenagem de águas pluviais.

Nascido e criado no povoado Marituba de Cima, o agricultor José Carlos, 62 anos, conta que, durante o período chuvoso, os moradores da comunidade sofrem com a estrada de chão batido e com a ‘ladeira da Assembleia’, como chamam o principal acesso ao povoado. Agora, tudo começou a mudar.

“Durante o inverno, a gente sofre muito com o transporte, que não chega à comunidade. O transporte escolar não desce a ladeira da Assembleia para pegar as crianças e, no fim de semana de feira, a gente também não consegue transporte. A ladeira fica muito escorregadia e a chuva forte abre valas. Todos que necessitam de transporte precisam ir até a igreja católica, onde o transporte chega. Sem falar nos casos de necessidade médica. Agora, tudo começou a mudar com o início do calçamento, e o nosso sofrimento, depois de décadas, está chegando ao fim. Agradeço a todos os envolvidos por este benefício”, contou o agricultor.

Como faz diariamente em sua agenda de trabalho, o prefeito Ronaldo Lopes visitou as obras de pavimentação na Marituba de Cima, acompanhado pelo vereador Derivan Thomaz, liderança comunitária com forte atuação naquela região.

“Numa gestão que é feita por gente da terra, as coisas acontecem. Estamos na Marituba de Cima, esse local tem uma ladeira muito grande”, descreve o gestor sobre a área de difícil acesso. “Nós estamos fazendo essa grande transformação, calçando toda a ladeira, até a igreja, atendendo essa solicitação do vereador Derivan Thomaz”.

“É um sonho antigo dos moradores que não acreditavam mais que seria realizado, até você chegar na prefeitura de Penedo, um penedense que pensa nos penedenses e não só da cidade, mas também dos povoados”, afirma o parlamentar no vídeo publicado na rede social de Ronaldo Lopes.

Investimentos

O investimento da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), contempla três povoados: Marituba de Cima, com 4.784,00 m² de pavimentação em paralelepípedo; Ilha das Canas, com 1.225,00 m²; e Ponta Mofina, com 4.287,70 m².

“O programa de pavimentação e drenagem desenvolvido pela gestão do prefeito Ronaldo Lopes vem avançando, garantindo melhorias na mobilidade urbana e levando, cada vez mais, infraestrutura e qualidade de vida também para as comunidades da zona rural. Depois de importantes intervenções realizadas na área urbana, o trabalho avança pelos povoados, com obras de drenagem e pavimentação que buscam solucionar problemas históricos, especialmente durante o período chuvoso”, pontuou a secretária de Infraestrutura de Penedo, Amanda Lima.

As três localidades também receberão guias, linha d’água e drenagem de águas pluviais. Ao todo, os investimentos somam R$ 1.845.773,14 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

“As ações de infraestrutura realizadas pela gestão vão além da pavimentação. Comunidades como Ponta Mofina e Marituba de Cima também vêm recebendo investimentos em equipamentos públicos e espaços de convivência. O conjunto de obras demonstra uma atuação que busca levar pavimentação, drenagem, educação, lazer e urbanização, integrando uma série de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. Com o avanço das obras, a gestão municipal reforça a proposta de promover uma Penedo com mais infraestrutura e melhores condições de mobilidade e bem-estar, tanto na cidade quanto nos povoados”, encerrou a secretária.

Por Secom PMP