Penedo será sede do primeiro Seminário de Afroturismo de Alagoas, em outubro

Penedo será sede, nos dias 06 e 07 de outubro, do I Seminário de Afroturismo das Alagoas: Patrimônio, Memória e Justiça Racial nas Políticas de Turismo. Gratuito e aberto ao público, o evento acontece no Theatro Sete de Setembro e vai reunir representantes do poder público, universidade, instâncias de governança do turismo, comunidades quilombolas, povos de terreiro, empreendedores, pesquisadores e movimentos sociais para discutir o afroturismo como estratégia de valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro e de desenvolvimento territorial em Alagoas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site https://doity.com.br/i-seminrio-de-afroturismo.

A programação vai promover debates sobre memória, patrimônio, ancestralidade, cultura, turismo e justiça racial, aproximando diferentes territórios e experiências afro-alagoanas. A escolha de Penedo para sediar o seminário também dialoga com a história do município, marcada pela presença de africanos escravizados, comunidades quilombolas e uma expressiva comunidade negra islâmica. Ao lado de territórios como a Serra da Barriga e Maceió, Penedo integra diferentes dimensões da história e da cultura afro-alagoana.

Convidados e programação

Entre os participantes estão Guilherme Soares Dias, do Guia Negro, jornalista, escritor, empreendedor e diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Afroturismo (ABRAAFRO); Mãe Neide Oyá D’Oxum, liderança religiosa, cultural e social e Mestra do Patrimônio Vivo de Alagoas; Valdice Gomes, jornalista e ativista do movimento negro; Danilo Luiz Marques, coordenador do NEABI/UFAL; Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo; Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa de Penedo; Rosa Lúcia Lima, Silvana Pirillo Ramos e Fabiana de Oliveira Lima, professoras da UFAL; além de Maria das Dores de Oliveira, José Cícero, Levy Félix, Cleiton Santana, Balbino Praxedes, Lucimar Ângelo, Luciana Calheiros, Fabiana Laurindo, Andrea Paiva, Albertina Nunes, Sandra Villanova, Josué Marcos, Betânia Barros, Cleide Mônica e outros convidados.

A programação inclui conferências, mesas de debate, experiências de comunidades quilombolas, apresentação cultural do Guerreiro Treme Terra, com Mestra Chica, exibição do curta-metragem Bebianas e palestra de encerramento sobre justiça racial.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, Penedo carrega um legado negro fundamental para a construção da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade.

“Reconhecer e valorizar essa contribuição é também fortalecer sua presença no presente, na gastronomia, na música, no artesanato, no empreendedorismo e em toda a nossa economia criativa. O afroturismo nos permite dar visibilidade a esse patrimônio, gerar oportunidades e promover pertencimento e justiça racial. Penedo tem um enorme potencial para se consolidar como destino de afroturismo, conectando memória, cultura, economia criativa e desenvolvimento”, destacou o secretário.

Silvana Pirillo Ramos, coordenadora do curso de Turismo da UFAL em Penedo e coordenadora do I Seminário de Afroturismo das Alagoas, destaca que a realização do evento também representa uma oportunidade de enfrentar o apagamento histórico da presença negra em Alagoas e discutir caminhos para o combate ao racismo estrutural.

“Alagoas é um estado majoritariamente negro, mas a história e as contribuições da população negra ainda são, em muitos aspectos, invisibilizadas. Temos uma dívida histórica com essa população e precisamos reconhecer e enfrentar o silenciamento de episódios fundamentais da nossa história, como a destruição do Quilombo dos Palmares e o Quebra de Xangô, em 1912. O afroturismo nos convida a valorizar essas memórias, seus patrimônios e seus territórios, fortalecendo o protagonismo da população negra e construindo caminhos para o enfrentamento do racismo estrutural.” afirma Silvana.

O I Seminário de Afroturismo das Alagoas é uma realização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). O evento conta ainda com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Rota Orí Turismo, Mulheres Guerreiras do Tabuleiro, Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas ( NEABI- UFAL) e Associação dos Artesãos de Penedo e Regiões de Alagoas (ArtPen).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC