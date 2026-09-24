No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, vereadora Raquel Tavares defende mais inclusão em Penedo

A vereadora Raquel Tavares (MDB) utilizou suas redes sociais na última segunda-feira (21) para destacar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Sob o lema “Inclusão começa com respeito”, a parlamentar penedense publicou imagens focadas em acessibilidade para conscientizar a população sobre a importância de garantir direitos e igualdade de oportunidades.

Em seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Penedo, Raquel tem a inclusão social como uma das bandeiras de sua atuação. Entre suas ações de destaque no legislativo, está o voto favorável à criação do programa “Incluir para Transformar”, uma política pública municipal voltada para o acolhimento e desenvolvimento de crianças com deficiência. Celebrado anualmente em 21 de setembro, o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência busca mobilizar a sociedade para a construção de ambientes urbanos e sociais mais acessíveis a todos.

por Redação