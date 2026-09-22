O cantor e compositor Rick Sollo, conhecido pela dupla sertaneja com Renner, morreu na segunda-feira (21), aos 59 anos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, confirmadas pela CNN Brasil, não há sobreviventes entre os destroços do helicóptero encontrado em Santa Catarina nesta terça-feira (22).

O helicóptero que levava o artista desapareceu na tarde de segunda e foi encontrado nesta terça. Na aeronave estavam o cantor, o empresário Bruno Avelar, do projeto “O Poder do Network”, o videomaker Paulo Soares, o piloto e copiloto, que não tiveram a identidade revelada.

Quem foi Rick Sollo?

Nascido em Monte do Carmo, em Tocantins, Geraldo Antônio de Carvalho começou a cantar aos 10 anos, quando formou um dueto com a irmã, Dalva — chamado Sereno & Serenata.

Além dessa, participou de outras duplas, como Luciano & Leomar e Rick & Ray, que antecederam a parceria com Ivair dos Reis Gonçalves, que adotou o nome Renner.

Além de cantor, ele era compositor de grandes sucessos gravados por outros duetos, como “Página de Amigos”, famosa na voz de Chitãozinho & Xororó; “Só Dá Você na Minha Vida”, João Paulo & Daniel; “Agenda Rabiscada”, Cleiton & Camargo; “Bebo pa Carai”, Gino & Geno; entre outras.

Um dos seus primeiros hits como compositor foi “Sabor do Pecado”, que Zezé indicou para a dupla Leandro & Leonardo.

O cantor tem dois filhos: Victor Henrique e Mônica. Além disso, tem quatro netos: Matheus, Maria Helena, Isabela e Mariana.

Por Gabriela Maraccini e Giovana Christ, da CNN Brasil