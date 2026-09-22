De 24 de setembro a 04 de outubro: Penedo recebe Caravana Verger com exposição fotográfica e programação cultural gratuita

Penedo recebe, de 24 de setembro a 04 de outubro, a Caravana Verger, projeto que levará ao Largo de São Gonçalo uma programação gratuita voltada para a valorização da fotografia, da cultura popular e das manifestações culturais. A abertura acontece no dia 24 de setembro, marcando o início de dez dias de atividades para toda a família, com exposição de 80 fotografias de Pierre Verger, oficinas, apresentações culturais e atrações musicais.

Um dos nomes mais conhecidos da fotografia mundial, o francês Pierre Verger esteve em Penedo entre o final da década de 1940 e o início da década de 1950. Na época, percorreu cidades do interior do Brasil registrando cenas do cotidiano, com atenção especial às pessoas e às manifestações culturais. Ao longo de sua trajetória, suas fotografias passaram a integrar exposições em importantes centros culturais e espaços expositivos no Brasil e no exterior.

A passagem da Caravana Verger por Penedo também contará com oficinas destinadas a estudantes das redes municipal, estadual e federal de ensino, conduzidas por arte-educadores penedenses. A programação inclui A Importância do Registro, com Dão Pêdu; Corpo-Rio: Encantaria e Contação da Beira, com Allê O’Santo; Cores do Velho Chico: Histórias e Tradições de Penedo através da Pintura em Pratos de Barro, com Alana Rodrigues; Fotografia e Manipulação com IA, com Sam Alves; e Brincar, Sentir e Pertencer: Vivências Culturais e Ludicidade no Cuidado e na Educação, com Lívia Andrade.

A Caravana Verger vai percorrer 18 cidades brasileiras, levando as 80 fotografias de Pierre Verger e ações de incentivo às artes e à cultura popular em Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais, além do Distrito Federal. Em Penedo, a programação será realizada durante dez dias, com acesso gratuito para a população.

A Caravana Verger é uma realização da Fundação Pierre Verger e Acervo da Laje, com o patrocínio da Petrobras, através da Programa Petrobras Cultural, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. E conta com o apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC