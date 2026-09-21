Secretaria de Cultura de Penedo reúne artesãos para discutir o fortalecimento do setor

21 de setembro de 2026
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Kamylla Feitosa

Dialogar sobre ações futuras para o fortalecimento do segmento e promover a troca de informações sobre eventos já realizados. Esse foi o propósito do encontro ocorrido na manhã desta segunda-feira (21), na Casa de Aposentadoria, entre a equipe da Secretaria de Cultura de Penedo, artesãos e representantes de associações e instituições relacionadas ao segmento.

 

A secretária de Cultura, Lazer e Juventude, Teresa Machado, conduziu os debates, destacou a importância do diálogo entre os interessados e reforçou o papel de cada ente no fortalecimento da cultura por meio do artesanato e na reafirmação da identidade cultural de Penedo.

 

“Estamos aqui na Casa de Aposentadoria, reunidos com os artesãos penedenses, abrindo um diálogo para o fortalecimento desse segmento tão importante para a identidade cultural do nosso município. Dessa forma, podemos fortalecer e valorizar ainda mais o trabalho dos artesãos, construindo uma política pública coletiva que valorize os seus produtos e que possibilite desenvolver ainda mais a cultura penedense”, disse a secretária.

 

Jair Amorim, também conhecido como Seu Artesão, cria obras artísticas e móveis utilizando madeira. Em seu trabalho, retrata Penedo, seus prédios e vielas históricas, utilizando a pirografia, técnica de desenhar e, ou gravar na madeira com uma espécie de ‘caneta de fogo’.

 

“Acabei de participar de uma reunião da Cultura com todos os artesãos de Penedo. Foi um encontro proveitoso, em que pudemos escutar um a um e entender também o papel da Cultura nessa união com a gente. Acredito que foi muito proveitosa. Gostaria que tivéssemos mais reuniões como essa e que, quando participarmos das feiras e eventos, no pós-feira, pudéssemos ter outros encontros para mostrar a importância, ver o resultado que tivemos, se o retorno foi bom, para poder entender cada um e, a partir daí, tomar outras ações para melhorar os próximos eventos”, enfatizou.

 

 

 

Por Secom PMP

 

21 de setembro de 2026
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