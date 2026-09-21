“Areal” está perto de receber calçamento após requerimento do vereador Valdy Vasconcelos

O vereador Valdy Vasconcelos, na última sessão ordinária na Câmara Municipal de Penedo, destacou o cumprimento de mais um compromisso com a população de Penedo ao confirmar que os recursos para o calçamento do “Areal” já estão em caixa. A garantia da obra é fruto de um requerimento apresentado pelo próprio parlamentar municipal, viabilizado por meio de uma emenda parlamentar federal destinada pelo deputado federal Daniel Barbosa.

De acordo com o edil penedense, o montante financeiro necessário já foi devidamente transferido para as contas da prefeitura, o que zera os entraves burocráticos e assegura a execução dos trabalhos. Em seu pronunciamento, Valdy Vasconcelos demonstrou otimismo e afirmou que a obra irá iniciar o mais breve possível, levando mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para os moradores da localidade.

por Redação