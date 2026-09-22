Homem é preso suspeito de agredir e estuprar esposa na frente dos filhos

Homem é preso suspeito de agredir e estuprar esposa na frente dos filhos

Um homem foi preso na segunda-feira (21), suspeito de agredir, manter a esposa em cárcere privado e estuprá-la na frente dos filhos dela, no bairro do Clima Bom, em Maceió. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão aconteceu após a vítima e os filhos, que são menores de idade, pedirem socorro.

Uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi até o local e prendeu o homem em flagrante. Ele foi levado, junto com a vítima, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

O suspeito permaneceu preso e foi autuado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e estupro.

Fonte: G1/AL