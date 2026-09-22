Homem é preso suspeito de agredir e estuprar esposa na frente dos filhos

22 de setembro de 2026
0 86
Prisão de suspeito aconteceu no Clima Bom, após vítima e os filhos pedirem socorro — Foto: G1

Um homem foi preso na segunda-feira (21), suspeito de agredir, manter a esposa em cárcere privado e estuprá-la na frente dos filhos dela, no bairro do Clima Bom, em Maceió. O nome dele não foi divulgado.

 

De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão aconteceu após a vítima e os filhos, que são menores de idade, pedirem socorro.

 

Uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi até o local e prendeu o homem em flagrante. Ele foi levado, junto com a vítima, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

 

O suspeito permaneceu preso e foi autuado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e estupro.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

22 de setembro de 2026
0 86

Artigos relacionados

O suplente Marcosuel Tenório Gomes da Silva assumiu oficialmente uma cadeira na Câmara Municipal de Penedo

22 de setembro de 2026

Grave acidente na AL-101 Norte deixa uma pessoa morta e oito feridas

20 de setembro de 2026

Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em rio no Pilar

19 de setembro de 2026

Passageiro de 77 anos morre após passar mal dentro de ônibus em viagem a Alagoas

18 de setembro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.