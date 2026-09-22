O suplente Marcosuel Tenório Gomes da Silva assumiu oficialmente uma cadeira na Câmara Municipal de Penedo

O parlamentar Marcosuel Tenório Gomes da Silva, conhecido com Marcosuel da Patrol, assume a cadeira em decorrência do afastamento do titular, Alcides de Andrade Neto, que solicitou uma licença regulamentar com prazo de 60 dias.

Durante seu pronunciamento oficial na tribuna da casa legislativa, o novo vereador iniciou o discurso com agradecimentos a Deus, aos seus familiares e ao público presente no plenário. Marcosuel enfatizou o respeito à instituição e garantiu o cumprimento integral do regimento interno que rege o Poder Legislativo municipal.

Ao projetar a sua atuação no parlamento, o vereador recém-empossado firmou o compromisso de legislar em favor da população, destacando que concentrará esforços em apresentar projetos e melhorias voltados ao desenvolvimento de toda a comunidade penedense durante o período de seu mandato.

por Redação