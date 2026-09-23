Estudantes da Educação em Tempo Integral da Prefeitura de Penedo conquistam medalhas em competições em Maceió e no JEBS

Estudantes da Educação em Tempo Integral da Prefeitura de Penedo conquistam medalhas em competições em Maceió e no JEBS

Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo inseridas no Programa Educação em Tempo Integral representaram o município em competições esportivas de nível nacional e regional, conquistando excelentes resultados.

Em Maceió, cinco karatecas de unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) subiram ao pódio durante a Taça Cidade de Maceió de Karatê Tradicional 2026, realizada no último dia 19.

A equipe treinada pelo professor Roberto Lima, composta por Andrey Winnicius, Melissa Tawany, Karolayne Vitória e as irmãs Micaely Vitória e Emily Vitória, mostraram talento, dedicação e muito empenho durante as competições de kata e kumitê, conquistando ouro, prata e bronze nas disputas com atletas de outras cidades alagoanas e também de Pernambuco.

“O nosso karatê já vem fazendo um bom trabalho, desde ano passado, e este ano já aconteceram duas graduações, com atletas passando para a faixa vermelha. Também tivemos pódio no campeonato alagoano de karatê realizado em Palmeira dos Índios, tivemos pódio no JEAL 2026 e agora cinco atletas do tempo integral no pódio na Taça Maceió, é um trabalho que está sendo bem feito”, afirma o coordenador de esportes da SEMED Penedo, professor Joel Júnior.

JEBs

Já na capital do Brasil, alunos e alunas também de escolas inseridas na Educação em Tempo Integral que treinam atletismo na vila olímpica do Complexo Esportivo e Educacional da SEMED participaram dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

Entre mais de cinco mil estudantes-atletas com idade entre 12 e 14 anos, dos 26 estados e do Distrito Federal, destaque para o aluno Pedro Miguel, da Escola Municipal Professor Wilton Lisboa Lucena. Ele foi 3º colocado no salto em distância. Emile Vitória e Alice Mathias também disputaram o JEBs representando Penedo.

“A gente está numa crescente muito boa no atletismo. Conseguimos número recorde de estudantes competindo no JEAL, com sete medalhistas, sendo que cinco foram convocados para seleção do sub-16 de Alagoas que participou do campeonato que aconteceu em Fortaleza, onde fomos para 5 finais, e agora, para coroar, mais um ano aluno no pódio no maior evento estudantil do Brasil, mostrando qualidade técnica e investimento que a educação vem fazendo no desporto escolar em Penedo”, pontua o professor Joel Júnior.

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Por Secom PMP