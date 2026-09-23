Prefeitura de Penedo capacita biomédicos para operar novo equipamento no Laboratório Municipal

O Laboratório Municipal de Penedo, localizado no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes, está realizando um treinamento com os biomédicos da unidade para preparar a equipe para a operação do novo analisador integrado de bioquímica e imunologia Biolumi CX8, equipamento adquirido por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que reúne as duas metodologias em um único sistema automatizado e de alto desempenho.

O treinamento foi dividido em duas etapas, contemplando imunologia e bioquímica, e é conduzido por profissionais especializados. Durante a capacitação, os biomédicos aprendem as funções do equipamento, sua metodologia e os procedimentos necessários para utilização na rotina do laboratório.

Com capacidade para processar até 2.500 testes por hora, o equipamento é considerado o de maior capacidade de processamento entre os laboratórios públicos de Alagoas e Penedo é a primeira cidade da região Nordeste do Brasi, a ter esse investimento.

De acordo com o gerente de produtos, Michel Rocha, a capacitação também inclui simulações de situações encontradas no cotidiano da unidade. “O treinamento vai ser dividido em duas partes. Depois desse treinamento, a máquina começa a ser usada para a população. Eu estou focando na parte de usuário, mostrando para eles como é utilizado, dando uma aula também aqui a respeito das funções e da metodologia para que eles já consigam utilizar na sequência. Durante o treinamento foram feitos testes simulando demandas semanais e mensais que os biomédicos enfrentam no dia a dia”, explicou Michel.

A Biolumi CX8 ainda não está em funcionamento para atendimento à população, pois a liberação para uso ocorrerá após a conclusão do treinamento e dos procedimentos de preparação do sistema. A previsão é que o equipamento seja incorporado à rotina do laboratório na próxima semana.

A chegada do novo equipamento representa um reforço para uma unidade, que, somente no primeiro quadrimestre de 2026, o Laboratório Municipal realizou 133.073 exames, uma média superior a 33 mil procedimentos por mês.

“Eu fico muito feliz em ver o quanto o nosso Laboratório Municipal tem avançado. A chegada da Biolumi CX8 representa um salto enorme na capacidade de realização dos exames, mas nós sabemos que não basta adquirir um equipamento tão moderno, é preciso preparar os nossos profissionais para utilizá-lo com segurança e eficiência. Por isso, antes de colocá-lo à disposição da população, estamos garantindo uma capacitação completa para toda a equipe. Com esse investimento da gestão Ronaldo Lopes, vamos proporcionar ainda mais agilidade, precisão e segurança nos resultados, fortalecendo o diagnóstico e oferecendo um SUS cada vez mais moderno, resolutivo e acessível aos penedenses”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Atualmente, a unidade oferece 76 tipos de exames, incluindo análises de bioquímica, imunologia, hematologia, hormônios, sorologias, exames de urina e fezes, entre outros. Entre os procedimentos realizados estão hemograma, glicose, colesterol e perfil lipídico, creatinina, ureia, TGO, TGP, TSH, T4 livre, ferritina, vitamina D, PSA, hemoglobina glicada, proteína C-reativa, troponina, testes para toxoplasmose, rubéola, hepatite C, VDRL, fator reumatoide, além de exames como coagulograma, urocultura, espermograma, baciloscopias para tuberculose e hanseníase e outros.

Com a capacitação da equipe e a implantação da Biolumi CX8, a Prefeitura de Penedo amplia a estrutura tecnológica do Laboratório Municipal e fortalece a oferta de exames na rede pública de saúde, com foco em maior capacidade operacional, agilidade e segurança nos resultados.

Por Assessoria SMS