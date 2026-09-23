Prefeitura de Penedo capacita biomédicos para operar novo equipamento no Laboratório Municipal

23 de setembro de 2026
0 81
Gabriela Flores

O Laboratório Municipal de Penedo, localizado no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes, está realizando um treinamento com os biomédicos da unidade para preparar a equipe para a operação do novo analisador integrado de bioquímica e imunologia Biolumi CX8, equipamento adquirido por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que reúne as duas metodologias em um único sistema automatizado e de alto desempenho.

 

O treinamento foi dividido em duas etapas, contemplando imunologia e bioquímica, e é conduzido por profissionais especializados. Durante a capacitação, os biomédicos aprendem as funções do equipamento, sua metodologia e os procedimentos necessários para utilização na rotina do laboratório.

 

Com capacidade para processar até 2.500 testes por hora, o equipamento é considerado o de maior capacidade de processamento entre os laboratórios públicos de Alagoas e Penedo é a primeira cidade da região Nordeste do Brasi, a ter esse investimento.

 

De acordo com o gerente de produtos, Michel Rocha, a capacitação também inclui simulações de situações encontradas no cotidiano da unidade. “O treinamento vai ser dividido em duas partes. Depois desse treinamento, a máquina começa a ser usada para a população. Eu estou focando na parte de usuário, mostrando para eles como é utilizado, dando uma aula também aqui a respeito das funções e da metodologia para que eles já consigam utilizar na sequência. Durante o treinamento foram feitos testes simulando demandas semanais e mensais que os biomédicos enfrentam no dia a dia”, explicou Michel.

 

A Biolumi CX8 ainda não está em funcionamento para atendimento à população, pois a liberação para uso ocorrerá após a conclusão do treinamento e dos procedimentos de preparação do sistema. A previsão é que o equipamento seja incorporado à rotina do laboratório na próxima semana.

 

A chegada do novo equipamento representa um reforço para uma unidade, que, somente no primeiro quadrimestre de 2026, o Laboratório Municipal realizou 133.073 exames, uma média superior a 33 mil procedimentos por mês.

 

“Eu fico muito feliz em ver o quanto o nosso Laboratório Municipal tem avançado. A chegada da Biolumi CX8 representa um salto enorme na capacidade de realização dos exames, mas nós sabemos que não basta adquirir um equipamento tão moderno, é preciso preparar os nossos profissionais para utilizá-lo com segurança e eficiência. Por isso, antes de colocá-lo à disposição da população, estamos garantindo uma capacitação completa para toda a equipe. Com esse investimento da gestão Ronaldo Lopes, vamos proporcionar ainda mais agilidade, precisão e segurança nos resultados, fortalecendo o diagnóstico e oferecendo um SUS cada vez mais moderno, resolutivo e acessível aos penedenses”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

 

Atualmente, a unidade oferece 76 tipos de exames, incluindo análises de bioquímica, imunologia, hematologia, hormônios, sorologias, exames de urina e fezes, entre outros. Entre os procedimentos realizados estão hemograma, glicose, colesterol e perfil lipídico, creatinina, ureia, TGO, TGP, TSH, T4 livre, ferritina, vitamina D, PSA, hemoglobina glicada, proteína C-reativa, troponina, testes para toxoplasmose, rubéola, hepatite C, VDRL, fator reumatoide, além de exames como coagulograma, urocultura, espermograma, baciloscopias para tuberculose e hanseníase e outros.

 

Com a capacitação da equipe e a implantação da Biolumi CX8, a Prefeitura de Penedo amplia a estrutura tecnológica do Laboratório Municipal e fortalece a oferta de exames na rede pública de saúde, com foco em maior capacidade operacional, agilidade e segurança nos resultados.

 

 

 

Por Assessoria SMS

 

23 de setembro de 2026
0 81

Artigos relacionados

Parceria entre Prefeitura de Penedo e Sindilojas garante sucesso do Feirão na Praça Santa Luzia

23 de setembro de 2026

De 24 de setembro a 04 de outubro: Penedo recebe Caravana Verger com exposição fotográfica e programação cultural gratuita

22 de setembro de 2026

“Areal” está perto de receber calçamento após requerimento do vereador Valdy Vasconcelos

21 de setembro de 2026

Secretaria de Cultura de Penedo reúne artesãos para discutir o fortalecimento do setor

21 de setembro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.