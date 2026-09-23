Parceria entre Prefeitura de Penedo e Sindilojas garante sucesso do Feirão na Praça Santa Luzia
No último final de semana, aconteceu mais uma edição do Projeto Cultura Presente na Praça, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventide (SEMCLEJ) que incluiu o Feirão Penedo em Ofertas, organizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Penedo (Sindilojas).
O evento reuniu lojistas, artesãos, fazedores de cultura e músicos na Praça Santa Luzia. ação conjunta que contou com a participação de 30 empresários dos segmentos de bens e serviços, além de mais de 20 artesãos que expuseram os mais variados trabalhos.
Sucesso de público e de vendas, o evento foi celebrado pela presidente do Sindilojas, Ana Luiza Soares. Ela reforçou a importância da parceria entre a iniciativa privada e o poder público para o fortalecimento da economia e o desenvolvimento da cidade.
“O Feirão foi um verdadeiro sucesso. Todos os empresários e expositores ficaram satisfeitos. Foi um momento de fidelizar a clientela, conquistar novos clientes e divulgar serviços e produtos, com descontos de até 70%. Tivemos atrações culturais no sábado e no domingo, e a integração com o artesanato de Penedo somou muito. O setor privado e o público se uniram por um só objetivo, o desenvolvimento econômico e a promoção de ações que tragam incrementos reais. Com certeza, quem participou deste Feirão estará presente no ano que vem. O Sindilojas apoiará sempre essa proposta. Foi um verdadeiro sucesso e todos estão de parabéns”, festejou a presidente.
Os 30 empresários dos setores de bens e serviços, incluindo vestuário, joias, semijoias e calçados, ofereceram descontos de até 70%. Entre os participantes estava Yasmin Pina, proprietária de uma loja de acessórios que leva o seu nome, localizada na Rua Siqueira Campos, Centro Histórico.
A jovem empresária usou suas redes sociais para agradecer pela realização do evento e destacar o sucesso de sua participação. “Foi um momento de fortalecer a conexão com nossos clientes, conhecer novas pessoas que passaram a fazer parte da nossa história, apresentar nossas peças e levar um pouco da essência da YP para além da nossa loja física. Gratidão a todos que passaram por nós e tornaram esses dias tão especiais”, disse.
Com 100% de aprovação por parte dos participantes, Ana Luiza afirmou que todos que estiveram nesta edição já confirmaram presença na próxima. O evento deve seguir os mesmos moldes, unindo vendas, artesanato e música. Nesta edição, a animação ficou por conta de Francis Batista e Rosana Gomes.
Por Secom PMP